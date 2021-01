Tres jóvenes buscan al responsable de un episodio que pudo ser tragedia

Manifiestan haber sido atropellados por un automóvil en el barrio Agua de Oro durante la madrugada del 1 de enero.

Cerca de las 3.30 horas, en pleno festejos por el Año Nuevo, Santiago Ponce y Matías Pesaro se habían acercado en moto a la casa de Leandro Sánchez, un amigo de ellos. Se quedaron arriba de la moto dialogando en la vereda con él cuando, según relatan, un automóvil los atropelló y se dio a la fuga.

Santiago Ponce habló con La Posta y contó que el hecho ocurrió en la calle Chaco al 400, entre Comodoro Rivadavia y La Pampa, en el barrio Agua de Oro. “El auto era un Chevrolet Agile negro, no pudimos ver la patente. Al irse apagó las luces. El conductor era un hombre morocho que parecía de unos 28 o 29 años”, dijo.

A raíz del impacto, los tres jóvenes terminaron con cortes y heridas leves. “La estamos contando con suerte”, expresó. Y agregó que quiere encontrar al conductor del automóvil para que “se haga cargo de los daños” materiales como las roturas en la moto y los teléfonos celulares de los tres.

Además, reveló: “Esa noche con mucho esfuerzo fuimos a hacer la denuncia a la Comisaría Segunda y nos dijeron que teníamos que ir en otro turno. Al otro día fuimos y tampoco nos la quisieron tomar, pese a que es un derecho que tenemos. No tuvimos la ayuda policial que deberíamos tener. Conseguimos unas grabaciones de cámaras particulares de la zona y se ve al auto irse, pero no del momento del accidente. No aparecemos nosotros pero sí el vehículo”.