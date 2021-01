Abrieron su auto estacionado para robarle y sospecha del uso de inhibidores de cierre remoto

Le ocurrió a una mujer este viernes 8 de enero en horas de la tarde, apenas pasadas las 19 horas, sobre Avenida San Martín.

La víctima relató a La Posta que dejó estacionado su Toyota Corolla color blanco con vidrios polarizados a pocos metros del Banco Francés, donde debía hacer dos depósitos. “Había cola de gente para hacer extracciones pero para depósitos no había nadie, entré y salí, tardé 3 minutos. Al volver a mi auto, noté que faltaba el teléfono celular que estaba a los pies en el lado del acompañante, me lo habían robado. Fue lo único que me quitaron, había una bolsa con prendas de ropa interior que estaba al lado y quedó intacta. Supongo que esperaban llevarse algo más, una billetera, pero no había dejado nada más”, dijo.

La mujer contó que “una señora que estaba en la vereda me dijo que vio a un hombre abrir la puerta de mi auto, dijo que tendría unos 40 años de edad y vestía camisa. Se fue hacia el lado de la estación. También comentó que abrió otro auto que estaba estacionado delante del mío”.

Por último, contó que las puertas no estaban forzadas. “Por el tiempo que tardé y por lo que me contó la señora, creo que usaron un inhibidor de cierre remoto para bloquear la señal y mi auto quedó abierto. Es importante que la gente lo sepa y esté atenta, más en el circuito bancario”.

Foto: ilustrativa.