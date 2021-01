Una joven denunció a su pareja por una violenta golpiza: “Temo por mi vida y la de mi familia”

Ocurrió en una casa del barrio Altos del Oeste el sábado 9 de enero en horas de la madrugada.

Una joven de 20 años denunció que su pareja de 31 la atacó a golpes. Según relató ella a la Policía, ambos se encontraban alrededor de la 01 horas tomando una cerveza en la vereda de su vivienda mientras entraban arena que habían comprado para realizar obras en su domicilio. La joven refirió que su pareja comenzó a beber con un vecino y se puso agresivo, iniciando una discusión con él hasta que éste se fue del lugar. “Casi se agarran a trompadas”, dijo. Y manifestó que le pidió que se calmara y comenzó a insultarla a ella hasta que la agredió físicamente.

“Me dio un cachetazo que me dejó sorda”, dijo. Y contó que luego de ello le dio golpes de puño y le asestó un cabezazo hasta tirarla al suelo y luego sujetarla de los pelos y arrastrarla hacia adentro de la vivienda. La víctima agregó que “me quería llevar al baño y me decía ‘¿querés que te muestre lo que es cagarte a trompadas?'”.

Finalmente, señaló que logró zafarse y le arrojó la mochila de él a la calle para que se fuera. Al irse, dijo que le arrojó cascotes pero no llegó a sufrir el impacto de ninguno. Luego, mencionó que volvió a la media hora para retirar sus pertenencias pero comenzó otra discusión y como se tornaba neuvamente violenta, ella dijo que le sacó todas las cosas a la vereda. “Esa madrugada fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer y también hice la restricción perimetral. Yo estuve con él cinco años pero desde hace dos que hubo problemas y esta es la cuarta vez que me golpea. No reaccioné, esto lo tendría que haber hecho mucho antes”, manifestó.

Y pidió más intervención de la Justicia. “El no puede acercarse a menos de 500 metros pero vive a la vuelta de casa y nadie lo sacó de ahí. No me hicieron pericias médicas. Los golpes que me dio no son visibles pero me duelen por dentro. Además del daño psicológico que me provocó esto. Temo por mi vida y la de mi familia”, cerró la joven.