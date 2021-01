Robo en un local céntrico: “Me dijo que debía dar de comer a sus hijos, que me ponga en su lugar”

Patricia, joven de 20 años, relató cómo fue el violento robo que sufrió en el local de celulares donde trabaja, ubicado en la calle Carlos Pellegrini al 700.

El hecho ocurrió este jueves 14 de enero cuando una pareja redujo a la empleada del comercio para robar. La situación se dio alrededor de las 15 horas.

En diálogo con La Posta, Patricia relató el episodio: “Primero vino un señor a preguntar un par de cosas y ya lo vi raro, agarré el botón de la alarma vecinal pero luego vinieron clientes y tuve que dejarlo. Justo vi que se había quedado parado enfrente y caminaba pero como era viejito creí que no pasaba nada. Luego vino una pareja, me preguntó por servicio técnico, me pidieron unos vidrios templados para un teléfono que estaba destrozado y les dije que no les convenía pegarle un vidrio templado. El hombre de esa pareja iba y venía dentro del local, pero yo me comunicaba con la mujer. Hasta que en una se cruzó, me agarró, el hombre también cruzó y se metió todo en la mochila. Ella se guardó una tablet en la calza. Se llevaron parlantes, plata de la caja y mi teléfono”.

Y agregó: “Todo duró segundos, fue muy rápido. Cuando toqué el botón de la alarma la chica seguía acá. El chico se fue antes de que toque la alarma y ella forcejeó conmigo para meterme atrás pero yo no me dejaba. En ningún momento me pidieron que me quede quieta para hacer todo, directamente me agarraron y forcejeamos. Me decía que le tenía que dar de comer a sus hijos, que me ponga en su lugar, que no era personal. Como queriéndome tranquilizar porque yo estaba que tiraba piñas al aire”.

La joven describió a los asaltantes. “El chico era alto, de tez blanca, tenía gorra y barbijo con campera. La chica era de 1,65 de estatura, pelo rizado, y morochita, gordita. Con campera, calzas. El señor que vino antes traía jeans y campera. Tenían más de 30 años seguro”, detalló.

Y concluyó: “Se subieron a un auto frente al bar en la esquina de Carlos Pellegrini y Whelan. Según me dijeron era un Volkswagen 1500 (sería de color verde) en el que los esperaban dos personas, en total eran cinco”. La joven cree que los delincuentes pueden haber sido los mismos que los de otro comercio de la zona por su modus operandi. “En ese caso encerraron a la empleada”, cerró.