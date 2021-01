El bar “Malena” volvió a ser infraccionado por abrir pese a la clausura

Luego del operativo realizado en la madrugada del domingo, el establecimiento ubicado en Av. Bernardo de Irigoyen volvió a funcionar incumpliendo la infracción y fue nuevamente clausurado.

El bar había sido cerrado en la madrugada del domingo por incumplir con las restricciones de reuniones de más de 10 personas de 01 a 06 horas. En un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad policiales y municipales, habían detectado más de 40 personas en su interior, por lo que se había iniciado una causa penal al dueño y a la gente que había asistido al lugar por violar el artículo 205 del Código Penal.

Leé también:

La secretaria de Seguridad municipal, Ana Mottino, dijo en Radio Municipal que “teníamos denuncias de varios sectores de la sociedad de General Rodríguez que nos habían dicho que cerraban las puertas e incumplían con lo preestablecido y que los hacemos acatar a todos los comercios en cuanto a las restricciones, que tienen que ver con este contexto en el cual nadie puede incumplir porque corremos riesgo”.

En tanto, el subsecretario Daniel Ibarra manifestó: “El Juzgado de Faltas dispone hasta cuándo dura la clausura y la multa correspondientes (hay hasta $3 millones) por la infracción. Esto pasó el domingo a la madrugada, no contento con esta situación o también en una marca reiterativa de trasgresión respecto de lo que se le está invocando que era una clausura, abrió el negocio. Ayer a la noche se le hizo una nueva intervención, se lo volvió a clausura, se le levantó otra acta que va a agravar su situación, elevando el precio de la multa y si no llega a pagar en término la sanción o no cumple con los parámetros establecidos de clausura, podría llegar a ser arrestado”.