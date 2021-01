“Si la moto arranca, te pego un tiro”: el terrible momento que vivió un joven durante un robo en Altos del Oeste

Le sucedió en la madrugada de hoy, alrededor de las 5.30 horas, a un joven de 22 años que fue abordado por motochorros en las calles Mercedes y Bolivia. Uno de los asaltantes, de 15 años, fue aprehendido.

Facundo volvía de trabajar por la calle Bolivia cuando sospechó que una moto que venía detrás suyo con dos sujetos lo seguía. Aceleró pero la otra moto pasó delante de él y cómo se alejaba, al llegar a la esquina con la calle Mercedes decidió desviarse y doblar para perderlos de vista pero tuvo la mala fortuna de caer en una zanja.

Sandra, madre del joven, relató a La Posta que “mi hijo estaba tranquilo porque ya los había perdido, pero cuando intentó seguir su camino la moto no arrancaba. Y justo en ese momento volvieron los tipos y se le acercaron para robarle”.

De acuerdo al relato de la víctima, uno de los sujetos le puso un arma en la cabeza y el otro lo amedrentó con un cuchillo. “Mi hijo comentó que uno tenía pelo largo y el otro tenía tonada de chaqueño por cómo hablaba. Celular no llevaba encima, entonces le pidieron la campera y la billetera, pero cómo sólo tenía 100 pesos le empezaron a pegar patadas. Él les dijo que la moto no arrancaba y uno de ellos le respondió que ‘si arranca, te pego un tiro’. Intentó arrancarla una vez y no pudo, en la segunda el motor parecía que si iba a encender y ahí mi hijo salió corriendo”.

Tras el episodio, Facundo llegó a su casa y llamó a la Policía. Un patrullero se acercó y un efectivo anotó sus datos para buscar la moto. La mamá del joven dijo “para las 13 horas, mi hijo se vistió y se fue a la Comisaría a hacer la denuncia. Y cuando estaba por la estación de Pablo Marín vio que frente a ella había una casa en cuyo patio estaba su moto. Volvió a llamar a la Policía y fueron a buscarla”.

Junto con personal policial se acercó a esa vivienda de las calles Paraguay y Av. del Libertador donde identificaron a un hombre y a un adolescente de 15 años que fue reconocido por la víctima como autor del hecho. La moto, una Motomel 15-B110 patente A051TFS, “tenía en la baulera su cédula y el cuchillo que habrían usado los delincuentes para robarle”, dijo Sandra. Y agregó: “La familia decía que el pibe no vivía ahí y que no sabían que hacía esa moto ahí. Pero era la moto de mi hijo”, cerró Sandra, que pidió más seguridad en el barrio.

El menor fue aprehendido y la UFI 6 lo notificó de la causa penal caratulada como “Robo agravado por el uso de arma blanca y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse acreditada”. Y posteriormente se secuestró el arma blanca incautada y se entregó el menor a sus padres.

“Hace dos años casi apuñalan a otro hijo mío en la plaza cuando se iba a trabajar. Sabemos que la Policía trabaja pero necesitamos más seguridad acá”, concluyó Sandra.