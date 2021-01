Informaron disturbios y aprehensiones en una fiesta clandestina en Altos del Oeste

Ocurrieron en la madrugada del domingo 24 de enero y fueron confirmados por la secretaria de Seguridad municipal, Ana Mottino. Hubo piedrazos y botellazos a las autoridades.

La funcionaria explicó en declaraciones a la Radio Municipal que se trató de “un lugar con tres domicilios juntos” en el barrio Altos del Oeste donde había “más de 300 personas, en su mayoría jóvenes y muchos de ellos, menores”.

“Conversamos para desanimar la actividad y puedan retirarse. Hubo resistencia. El personal policial insistiendo marcó presión en la orden pero se había tomado mucho alcohol en la fiesta y eso dificultó el entendimiento. El clima fue álgido. Tiraron botellas, piedras, insultaron, arremetieron contra personal policial y de Seguridad. En eso hubo corridas y aprehensiones. En total seis aprehendidos: tres mayores y tres menores. A dos se les encontró estupfecacientes entre su ropa”, explicó Mottino. Y agregó que “había muchos chicos menores de 17 años”.

Por último, la funcionaria reveló que también hubo que intervenir en fiestas clandestinas en Bicentenario, “en domicilios que son recurrentes”. Y cerró con que hay mucha gente “que no entiende” la situación de la pandemia. “Nosotros no estamos para marcar la autoridad desde la fuerza o la prohibición. Queremos afianzar esta situación de cuidado en conjunto. Por eso apelamos a la consciencia de los papás de estos chicos que acuden a estas fiestas. A las 4 de la mañana no es hora para que estén fuera del hogar en este contexto tan especial”.

Foto: archivo