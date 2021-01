Vecina denunció por violencia de género a delegado del Sindicato de Vendedores Ambulantes

Cristina Samudio (54), coordinadora de la feria de Altos del Oeste, denunció agresiones verbales de parte de un hombre llamado Aldo “Nicky” Rodríguez, delegado del SIVARA de Gral Rodríguez y padre de un funcionario municipal.

La noticia fue difundida por el medio Milenio Media a raíz de la denuncia penal radicada por Cristina en la Comisaría de la Mujer donde además pidió una restricción perimetral para este sujeto. “Aún me están dando vueltas”, dijo a dicho medio periodístico.

El episodio en cuestión ocurrió el 12 de enero pasado en la feria de la Av. Central y Florida. La mujer manifestó que se desempeña como coordinadora de los feriantes que venden produtos allí, habiendo gestionado los permisos municipales para poder desarrollarla y asegurándose que se cumplan los requisitos exigidos por la Comuna. Los permisos fueron otorgados por la Dirección de Economía Popular, la Dirección de Habilitaciones Comerciales, la Secretaría de Producción y Desarrollo y la Secretaría de Control Urbano.

Cristina relató que meses atrás el representante gremial se había acercado a ella ofreciéndole apoyo y ayuda. El video publicado por Milenio Media reproduce supuestos audios del mencionado “Nicky” donde éste le confirmó que era padre de Leonel Rodríguez, actual director de Obras Particulares del Municipio. Además, el hombre le afirmó que la iba a ayudar a que mantenga todo ordenado y controle que “no venda nadie que no esté anotado”. Luego, en otro audio, le expresó que “nosotros lo que necesitamos son afiliados” para pedir, “con chapa de sindicato” que “corten el pasto, manden gazebos, al Ministerio”.

La mujer manifestó que “como no accedí a ninguno de sus chanchullos”, el hombre la maltrató verbalmente. En su denuncia, ella expuso que él le dijo “te crees dueña de la plaza, sos una oportunista, se te va a terminar el curro que tenes con la gente, sos una sinverguenza“. También que no la iba a dejar trabajar más en la plaza donde ella se desempeña hace cuatro años y que si se acercaba personal de la Guardia de Ordenamiento Urbano (GOU) a la feria “les iba a romper la cabeza, aca venden lo que quieran”.

Cristina expresó, muy dolida, que “ser coordinadora no significa que la gente es tuya, ni la plaza. Es simplemente tener permiso de la Municipalidad como corresponde. Y por más que el ponga en redes que yo cobro de la plaza, que saco documentos, que me bajan mercadería…no es así”. Fuentes oficiales comentaron a La Posta que la mujer fue la que hizo el contacto con el Municipio para solicitar los permisos pero que la autoridad de aplicación del reglamento que debe respetar cada feriante para vender en la feria era potestad exclusivamente de la Comuna.

Además continuó: “A veces corro por mis vecinas en temas de violencia de género. Corro por adultos mayores para buscar trabajadores sociales por mercadería para ellos. Ese es mi trabajo, no cobro planes, jamás he cobrado. No tengo curro de nada. Lo que más me preocupa es que mis hijos están en el medio. A través de las redes se enteraron y tuve que contarles lo que estaba pasando. Mis hijos ahora están enfrentados con este personaje. Eso me preocupa, porque sé que ellos no se van a quedar con los brazos cruzados”.

Por último, al borde del llanto, cerró: “Tuve que cerrar mi comercio, tenía una regalería inmensa en Malvinas y no pude seguir aguantando el alquiler y cerré antes de que se cambiara de gobierno. Estuve trabajando en la Universidad UNPAZ con un comercio y no me podían seguir pagando. Y ahí empecé la feria para salir adelante. Necesito trabajar porque toda la vida la hice. Sé lo que es vivir bajo un arbol. Mis padres fueron muy humildes y trabajadores, honestos, y siempre me enseñaron que había que trabajar”.

SIVARA respaldó a “Nicky” Rodríguez

