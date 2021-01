Falleció el empleado municipal que estaba grave tras el choque en Ruta 7

La triste noticia se conoció hoy, cerca del mediodía. Rodolfo Vicente tenía 61 años y conducía el automóvil que colisionó violentamente con otro en la noche del último sábado 23 de enero.

Vicente manejaba un Volkswagen Gol que, de acuerdo a las grabaciones de la cámara de seguridad de la zona, se cruzó parcialmente al otro carril e impactó con un Chevrolet Astra que iba en dirección contraria. Al ver las imágenes, no se observan movimientos bruscos previos a la colisión, sino una suave pero constante derivación hacia el carril opuesto, yendo muy rápido, como si no pudiese advertir lo que sucedía. Aún no trascendió si se pudo establecer a que de sebió esa situación.

Lo cierto es que a raíz de esa colisión, ambos conductores perdieron el control de los autos pero el Gol terminó volcado. Vicente había terminado tirado junto al vehículo con graves heridas y perdiendo sangre. Estos últimos días estuvo en delicado estado por lesiones en el cráneo, muñecas, tobillos y especialmente el pulmón; hasta que hoy se supo de su deceso. De acuerdo a lo que pudo averiguarse, mañana se le practicaría una autopsia y luego sus restos serían trasladados a la cochería Bressani para su despedida.

Vicente trabajó muchos años como empleado municipal, especialmente en el área de Desarrollo Social. Las redes se llenaron de mensajes de tristeza y condolencias. Ex funcionarios, y el Sindicato de Trabajadores Municipales, la Asociación de Trabajadores del Estado, y el Sindicato de Empleados Municipales que hicieron publicaciones lamentando su pérdida.