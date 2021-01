Atlas ya sabe cuándo y dónde se medirá con Deportivo Paraguayo por la final del Reducido de la Primera D

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó tanto el día y el horario como el estadio y el árbitro del partido que definirá el segundo ascenso a la Primera C.

Luego de la infartante semifinal en la que Atlas superó por penales a Liniers y se convirtió en uno de los finalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C, la AFA dio a conocer la programación del encuentro definitivo ante Deportivo Paraguayo, que hizo lo propio con Sportivo Barracas, al cual superó también desde los 12 pasos.

Acorde a lo informado por la casa madre del fútbol argentino, el Marrón de General Rodríguez enfrentará al Guaraní este sábado, 30 de enero, a las 17.10 horas, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento (Almirante Brown), en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Quien impartirá justicia en el verde césped será Daniel Zamora. El árbitro principal estará acompañado de sus asistentes Mario Bardina (1º) y Lucas Isla (2º), en tanto que el juez suplente será Martín Molina.

Por otra parte, la AFA aclaró que en caso de igualdad al cabo de alguno de los 90 minutos reglamentarios, la final se definirá a través de la ejecución de tiros desde el punto penal, de acuerdo a los establecido por el Artículo 111 – Punto c) del Reglamento General.

Será la sexta final de un Reducido para el Marrón

El Guerrero ya sabe lo que es jugar un encuentro decisivo en los torneos reducidos de la Primera D, pues, en su historia ya disputó cinco finales, tres de ellas con el actual DT, Néstor Retamar, desde el banco de suplentes.

Sin embargo, las instancias finales no le jugaron una buena pasada al club con cancha en el barrio Los Naranjos, ya de que de las cinco apenas salió victorioso en una, la cual, en ese entonces, no definía el ascenso sino la posibilidad de jugar la Promoción con un cuadro de la C. Ese antecedente fue en la temporada 2010/2011. En la final, batió a Centro Español pero en la Promoción, no pudo con Sacachispas tras un 1-1 global que favoreció a los de Villa Soldati, que mantuvieron la categoría por ventaja deportiva.

En las cuatro restantes, Atlas fue vencido por Argentino de Quilmes, Liniers, Leandro N. Alem y General Lamadrid (por penales, en el campeonato 2017/2018).

El antecedente más cercano ante el Guaraní: