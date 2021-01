Atlas afrontará su sexta final en un Torneo Reducido: ¿cómo le fue en las anteriores?

Este sábado, el Marrón de General Rodríguez afrontará su sexta final en un Torneo Reducido para luchar por el tan soñado ascenso a la Primera C.

Mañana desde las 17.10 horas, el Club Atlético Atlas asistirá a una nueva cita histórica en sus cortos 69 años de vida. En el marco de la Final del Torneo Reducido de la Primera C, el equipo de Néstor Retamar enfrentará a Deportivo Paraguayo para definir cuál de los dos acompañará a Claypole a la próxima temporada de la C.

La de este sábado no será la primera vez que el Marrón esté tan cerca de la cuarta categoría del fútbol de la AFA, ya que el Guerrero afrontó cinco veces esta instancia –tres de éstas con el actual DT–. Y por esas cosas inexplicables e impredecibles que tiene el fútbol, en todas se fue con la cabeza baja.

A continuación, un repaso de todas las finales de Reducido que tuvo el cuadro del barrio Los Naranjos y su desempeño en todas.

Temporada 2010/2011: la primera vez que Atlas llegó a la final de un Reducido para disputar el segundo ascenso a la C. Particularmente, el Marrón salió victorioso en la serie al imponerse sobre Centro Español en un 2-1 global (1-1 en la ida con gol de Wilson Severino y 1-0 en la vuelta con gol de Abel Oroná). Sin embargo, la victoria en el octogonal no otorgaba un cupo a la cuarta división, sino que clasificaba a la extinta Promoción contra un equipo de la divisional. El rival en ese entonces fue Sacachispas. En el estadio de Leandro N. Alem, el Guerrero cayó por 1-0, pero se impuso en Villa Soldati con mismo resultado gracias a un tanto del histórico Severino. No obstante, el 1-1 global fue suficiente para que el Lila permanezca en la C por ventaja deportiva.

Temporada 2011/2012: bajo la misma modalidad que en el campeonato anterior, Atlas alcanzó la final para buscar un pasaje en la Promoción. En frente estuvo Argentino de Quilmes. Tras igualar 0-0 en la ida, el Mate se impuso con autoridad en la vuelta y despachó al Marrón con un 3-0 definitivo.

Temporada 2015: Atlas llegó a la final contra Liniers. La ida en Villegas terminó empatada 1-1 (gol de Julio Gauna), mientras que la vuelta fue derrota del Guerrero por 3-2 (goles de Maximiliano Torres González y Gauna).

Temporada 2016/2017: Atlas llegó a una final histórica porque del otro lado estuvo el otro cuadro rodriguense, Leandro Nicéforo Alem. El Lechero se impuso con autoridad tanto en la ida como en la vuelta. El Marrón cayó tanto en la ida (0-3) en el Ricardo Puga como en la vuelta (0-2) en el estadio Leandro N. Alem (mirá el partido completo, AQUÍ). Global: 0-5.

Temporada 2017/2018: Atlas llegó a la final y enfrentó a General Lamadrid. La ida en el Ricardo Puga terminó 0-0 y la vuelta en el estadio Enrique Sexto, 1-1 (gol de Antony Alonso). Fueron a penales y ganó Lama por 4-2 (Diego Prado e Ítalo Portillo anotaron para el Marrón, en tanto que erraron Sebastián Ferrario y Alonso) en la definición.

Pese a los resultados negativos, que Atlas sea un constante finalista en estas instancias habla del buen trabajo a nivel futbolístico por parte de los cuerpos técnicos que hubo a lo largo de los últimos años y de los planteles que éstos conformaron.

Mañana habrá una nueva cita por la historia. Una cita que va a quedar para la historia, porque para cualquiera de los dos que ascienda, será algo inédito en la historia tanto del Marrón como del Guaraní. Pero para el Guerrero, sin dudas que significará mucho más por el grito atragantado que tiene desde hace poco menos de 10 años, y que lamentablemente hasta ahora lo tiene las manos vacías. El cotejo se jugará en la cancha de Almirante Brown, en Isidro Casanova. ¿Romperá el maleficio?