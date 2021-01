Reconocido piloto local analizó las posibles causas del trágico accidente aéreo del martes

Rubén Weisbek, experimentado piloto del Aeródromo local e integrante de la Comisión Directiva del Aeroclub de General Rodríguez, se refirió al fatal episodio en el que un avión se estrelló y dos personas perdieron la vida.

Weisbek habló en el programa “Sumate que no resta” de Alejandro Krewski y Julián Soulé en Radio Municipal y dijo sobre el hecho que “el avión tuvo un problema en el despegue. Yo atribuyo a que la causa viene por las malas condiciones climáticas. A la hora del vuelo había malas condiciones para volar, alta temperatura, muy alto índice humedad y baja presión. Tres factores determinantes para que un avión vuele bien o mal. Sumado a esto había varios nucleos de tormenta alrededor que esto generaba cambios de dirección del viento. Suponemos que el avión en el momento que estaba en ascenso fue sosprendido por cambio de dirección de viento, lo que hace que el viento relativo al avión disminuya notablemente y lo haga entrar en pérdida. En el momento que despega, según lo que dice la gente que presenció el hecho, el viento era componente nor-oeste. Luego rotó el viento a componente sur-oeste. Esos cambios repentinos del viento, que más tarde rotó al Este, se generan por esos nucleos de tormenta de baja presión”.

Y agregó: “Según gente que pudo ver lo que pasó, el avión bajó el ala izquierda entró en tirabuzón, lo cual es imposible su recuperación. Ahora falta que se expida la Junta Investigadora de Accidentes. Ellos investigan la parte técnica, si tuvo alguna rotura o anomalía que provocó semejante accidente”.

Sobre las características del avión, Weisbek manifestó: “El avión es moderno, no creo que tuviera más de 5 años, lo digo por la matrícula que es 611 y hoy estamos en 780. Buena potencia, cien caballos de fuerza, cualquier avión de escuela tiene menos que eso. Cualquier Cesna tienen 108, 112 caballos. Era un muy buen avión, muy cómodo, de buen comando, buena relación peso-potencia. No estamos hablando de un avión atado con alambres. Es de origen estadounidense, hay mucha cantidad de modelos y aviones como este volando”.

Apelando a su experiencia, el piloto retrató lo que puede suceder en los cambios de dirección del viento y volvió a resaltar el tema del horario. “Hay testigos que dicen que el avión tenía un exceso de punta para arriba. Eso lo genera un cambio de dirección del viento. Me ha pasado de estar volando y de repente caer 200 pies. Vos sentís que bajás, ves el bariómetro bajando alarmantemente, y si estás cerca del piso, cuando el avión toma efecto suelo ya es tarde. Y estos días así, de calor, mucha humedad y baja presión, no son días agradables para volar. Y menos a las 14 horas. Las mismas escuelas de vuelo entre las 12 del mediodía y las 15 horas no te vuelan. Los motores generan más temperatura con el calor. Muchos no vuelan a esa hora. De hecho el único volando en ese horario era el del accidente”.

Sobre si conocía al piloto fallecido, Weisbek aclaró: “De acá de Rodríguez somos pocos en el Aeroclub. Muchos viven en country o es gente de Capital que guarda el avión acá, que vienen ocasionalmente, saca el avión, vuela, lo guarda y se va. Gente de Pilar, de Moreno, Merlo. A esa persona la conocía, la vi el sábado porque estaba en un hangar donde pasé a saludar a unos amigos. Sólo lo saludaba. Yo armé un avión idéntico a ese. No es un avión de los que haya muchos en el aeródromo, hay cuatro solamente”.

Capacitación, un factor fundamental para Weisbek

“La aviación no se detiene por el mal tiempo. Pero para cada condición metereológica, tenés una condición de vuelo. Y tenés que atenerte a ello. En caso de mucha temperatura, baja presión atmosférica, hay que tener en cuenta esos factores que hacen que el avión vuele de otra manera y tu despegue, vuelo y aterrizaje va a estar condicionado por esa situación”, indicó el piloto. Y agregó: “Lamentablemente cuando pasan estos accidentes, siempre decimos que se podría haber evitado. Y esa forma es con capacitación, instrucción”.

En consecuencia, explicó: “Desde hace más de diez años, con viejos amigos, trabajamos en el vuelo deportivo acrobático porque nos gusta y porque todo está catalogado igual que en un auto: el que le gusta andar fuerte y el que le gusta respetar los límites. Y en los aviones está el que le gusta revolcarse. Tenemos una filial de un club internacional de acrobacia aérea. Con ella captamos a quienes quieran volar en forma competitiva, porque la competencia está reglamentada y se gana seguridad. Y aprendiendo maniobras acrobáticas mejoras tu capacidad de vuelo, ante situaciones climáticas adversas. Se pliega mucha gente que no tiene avión acrobático pero que queire saber como es todo, y eso puede salvar a alguien”.

Sobre el aeródromo

“Los rodriguenses tenemos dentro de la ciudad el cuarto aeródromo con mayor movimiento del país en cuanto a despegues y aterrizajes. Primero Ezeiza, luego San Fernando, Morón y viene General Rodríguez. Aeroparque no se cuenta porque está cerrado”, detalló.

“En nuestro aeródromo vuelan aviones ultralivianos que circulan en velocidad mínima a 80 kilómetros por hora, otros a 120 y bimotores a 180 kilómetros por hora. En 2019 la ANAC nos ofreció el balizamiento e iluminación de las pistas. A toda la carga que tenía nuestro aeródromo se le agregaría el vuelo nocturno. Hicimos una asamblea extraordinaria con socios, hangaritas, para definir que hacer. Casi todos votaron que no. Los que la querían eran los de escuelas de vuelo, y la gente que tiene los aviones de gran porte que vuelven de noche y se tienen que ir a San Fernando. Conveniencias económicas los que querían el balizamiento. Eso era para macana, porque va a salir hasta el que le cuelga un farolito en la punta para salir a volar. Tratamos de mantener el aeródromo lo más parecido a lo que fue su fundación”, concluyó.