Anigstein, sobre el pedido de los comerciantes: “El Municipio necesita recursos pero trataremos de ayudar”

El presidente del Concejo Deliberante, Manuel Anigstein, se refirió al encuentro que mantuvo junto a concejales de distintos bloques con los comerciantes locales tras el pedido de la ACComGR de condonaciones tributarias frente a la crisis económica.

El titular del cuerpo legislativo habló en Radio Municipal y expresó a la relación entre el Municipio y los comerciantes locales: “Desde el año pasado con esta inesperada pandemia hubo diálogo fluído de parte del Intendente y un sector importante de comerciantes, donde se pudo trabajar cuestiones beneficiosas como fue la exención de tasas. Principalmente por todos esos comercios que se vieron afectados en lo económico”.

Y agregó: “Los comerciantes manifiestan un importante déficit en las ventas, no comparado con el año pasado que fue atípico pero sí con años anteriores. Rubros de ropa, zapatería, que se ven afectados por la poca capacidad de compra en medio de esta crisis por la pandemia. Nos plantean que tienen mucho costos para sostener el alquiler de un comercio, pagar cargas sociales, etc. Ellos manifiestan que en Gral Rodríguez no ha sufrido tanto el comercio y nos comentaban que en Luján han cerrado varios. Pero que acá necesitan un acompañamiento para que eso no suceda”.

Sobre el pedido formal que hizo la Asociación Civil de Comerciantes de General Rodríguez, remarcó: “Trajeron una nota con una propuesta que es parecida a lo que fue la eximición de tasas el año pasado. Nosotros lo habíamos planteado en función de los comercios que estaban cerrados, esta vez está planteado en función de la venta de cada comercio, la cantidad de personal y lo que pagan de tasa de servicios especiales. La Tasa de Servicios Especiales no genera el mayor gasto para un comerciante, hay cosas que pagan que genera mayor gasto. Y nosotros le explicamos que el Municipio necesita recaudar para ofrecer sus servicios, pero que igualmente ibamos a evaluar tratar de hacerlo y escuchar su propuesta”.

Por último, sobre la recorrida que hizo junto a concejales de los distintos bloques, aseguró: “Charlamos de lo que plantean en lo general. Fue buena la recorrida, lo hicimos con concejales de todos los sectores políticos. Todos plantean exactamente lo mismo: que entendemos la circunstancia que están atravesando los comerciantes hoy, pero también que el Municipio necesita generar recursos para dar respuesta porque en este momento de crisis se necesita un Estado que acompañe y esté presente. Pero obviamente que tomamos el compromiso de buscar algún tipo de beneficio para ayudar en este difícil momento”.