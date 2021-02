Mamá de Paloma Sánchez: “No quiero pensar lo peor, sino en que la voy a encontrar y estará bien”

Esta tarde hubo un móvil televisivo de Crónica TV en la Plaza Central, donde cientos de vecinos se nuclearon para manifestarse por la aparición de la menor desaparecida hace seis días.

A la señal televisiva nacional dio una entrevista la madre de la nena, Fernanda, quien dijo que “ella salió de la casa de la abuela en busca de un chico y nunca más volvió. Se veía con un chico cerca del barrio, pero siempre volvía. Tiene 15 años el chico pero comprobamos que no tiene nada que ver en esto. El no estuvo con ella, Paloma salió a buscarlo pero nunca llegó”.

Además, la mujer agregó: “Ella no se mueve sola, no usa tarjeta SUBE, no tiene Facebook ni redes sociales ni usa celular. Hasta ahora no tuve ningún tipo de comunicación con ella. Hace unos días tuve el dato de que la vieron. La habrían visto cerca del barrio Bicentenario, vecinos aportaron ese dato. Policía habló con ellos. Se la está buscando día y noche, en distintos barrios y en otras ciudades. Se repartió su foto, se hizo viral en las redes”

Sobre el adolescente con el que se la vincula a la menor, dijo: “Ella ya se había escapado en una oportunidad para buscar al chico este con el que luego me enteré que andaba. Se lo entrevistó tanto a él como la familia. Se descartó que tenga algo que ver con todo esto”. La madre dejó claro que Paloma había cambiado su conducta en la última semana previa a su desaparición pero afirmó que “jamás pensamos que podía pasar esto”.

Por último, expresó: “Trato de pensar positivo, de que la voy a encontrar y va a estar bien. No quiero pensar lo peor”.