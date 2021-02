Caso Paloma Sánchez: en qué circunstancias la hallaron y cómo seguiría la investigación

La nena de 12 años fue encontrada este martes 2 de febrero por la tarde en un domicilio de las calle Ricardo Balbín y Pueyrredón. Estaba con un joven de 22 años que fue detenido por “abuso sexual agravado” y “privación ilegítima de la libertad”. La secretaria de Seguridad municipal, Ana Mottino, dijo que se se investigarán complicidades y connivencias.

El procedimiento policial fue llevado a cabo por agentes de las dos comisarías y la DDI Gral Rodríguez, con personal de la Secretaría de Seguridad municipal, tras un aviso de una persona que reconoció a la nena. “La habían visto durante tres o cuatro días en el lugar”, dijo Mottino en declaraciones a Radio Municipal y agregó que llamaron cuando reconocieron su fisionomía con las fotos de la campaña de búsqueda. “Fue muy importante la participación comunitaria y de los medios”, expresó.

La funcionaria detalló que el domicilio donde la encontraron era un terreno con dos vivienda. “En una había una familia con una señora mayor, un matrimonio y dos hijos” y en la otra encontraron a Paloma, que fue hallada “despeinada, vestida con ropa del muchacho” de 22 años que fue aprehendido.

La detención del joven que se encontraba con Paloma.

Sobre el joven y su aprehensión, explicó: “Estamos hablando de una menor de 14 años, por lo cual legalmente no podemos tener consentimiento ni voluntad asentida, porque esa condición de madurez está viciada ante un mayor. Eso contrae al delito inmediatamente. La persona aprehendida que hoy oficia como el único responsable, lo está por Abuso Sexual Agravado en concurso real con Privación Ilegítima de la Libertad. A eso le corresponde una pena máxima de 15 años de prisión”.

Y reveló: “Cuando la encontramos ya habíamos avanzado en esa situación preliminar de que la nena había mantenido relaciones. Ya esa sola situación era suficiente para llevárselo aprehendido. Hoy, con la evaluación médica que también es precaria porque ahora se van a hacer estudios más detallados, seguramente podremos definir la calificación legal y la verdadera responsabilidad. Todo lo demás que surja será agravante y aparecerá en el encuadre legal”.

La investigación de la causa está a cargo de la UFI N°10 y deberá desentrañar, entre otras cosas, las circunstancias por las cuales la nena se encontraba en esa casa y con ese individuo, por qué se ausentó tantos días y un factor clave: si hubo complicidad del joven o situaciones que no se habrían aclarado desde el seno familiar que podrían influir de manera directa con la decisión de la menor de haberse ido de su casa (algo que también había pasado con una hermana de la nena) y con cuestiones vinculadas a conductas relativas a su madurez.

Estas dudas fueron ratificadas por Mottino, que señaló: “Se está viendo situaciones de ayuda o connivencia para tener a Paloma Sánchez y que podría estar, o no, dentro del contexto familiar. No es la primera vez que Paloma tiene este tipo de conducta, ha tenido otras situaciones de fuga no de esta magnitud. Milagros la hermana está en las mismas condiciones, se ha ido en otras ocasiones. ambas están bajo la mirada de las áreas de Género y de Niñez. Paloma está intenada, Milagros está con la abuela”.