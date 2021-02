Patinó en el barro y chocó contra un árbol

Un joven circulaba por la calle de ingreso al aeroclub de la ciudad y como el camino se mojó, rápidamente pasó a estar en un mal estado. Pese a que no circulaba muy rápido, perdió el control y chocó de frente con un árbol.

William es un joven comerciante de la ciudad que estaba ayer a la tarde saliendo por el camino del aeroclub cuando a un kilómetro de la Ruta 6 perdió el control del vehículo por el barro de la calle y fue a parar contra un árbol. El impacto fue fuerte pese a que no iba a alta velocidad, pero se abrieron los airbag del fiat MOBI Way blanco y sus golpes no tuvieron consecuencias graves.

Dado que no se podía circular normalmente, tuvo que dejar el vehículo allí. La policía lo llevó hasta la ruta y una ambulancia lo trasladó para hacer los controles. William agradeció la pronta respuesta de policía, SAME y de la ACComGR (Asociación Civil de Comerciantes) que mediante uno de sus miembros se arrimaron para ayudarlo.

William dejó en claro que es importante que la gente no se confíe en estos caminos, que podría haber terminado mucho peor si su suerte era distinta en la maniobra.

Cualquiera que circula esa calle se percata que debería tener mejor mantenimiento, dado que es mucho lo que se circula allí, pese a la distancia de ese punto hasta el centro.

Más fotos del choque: