Falleció la mujer que había sido impactada por un auto en el ingreso al Hospital Vicente Lopez

María Fernanda Pioli tenía 36 años y se encontraba internada en grave estado desde el accidente que había sufrido el jueves 4 de diciembre en horas de la mañana justo a pocos metros del ingreso al Hospital, cuando la moto en la que iba con su hijo había colisionado contra un auto. A raíz del siniestro, le habían amputado una pierna y se encontraba en Terapia Intensiva por una lesión en su cráneo. Murió pasadas las 3 horas del miércoles 18 de diciembre.

Aún no se supieron novedades en la causa por el siniestro vial, que se había producido en el cruce de Ruta 24 y Batallón San Pedro . De hecho, todavía no están claras las circunstancias del impacto entre la moto Motomel en la que ella iba mientras conducía su hijo, Gabriel Pioli (18); y el automóvil Ford Focus gris conducido por Raul Tapia (74), que después protagonizó incidentes con la Policía junto a su hijo Marcelo Tapia (48) por negarse a la extracción de sangre luego del accidente.

Lo cierto es que por las lesiones severas que sufrío, Fernanda permaneció internada en grave estado y terminó con el peor final este miércoles 18. Su hijo Gabriel también fue trasladado al Hospital pero sólo con algunos golpes y raspones.

Además de Gabriel, Fernanda tenía dos hijos más, de 13 y 15 años de edad. Vivía sobre la calle Carlos Pellegrini a pocos metros del hipermercado Carrefour y se dedicaba a tareas de limpieza en la cooperativa Libres del Sur. Durante los largos días en el Hospital, su familia y allegados estuvieron allí acompañándola y hoy viven momentos de profunda tristeza.

“Se que ya tu cuerpo no está, pero está tu alma. Quisiste viajar. Estos trece días estuviste haciendo las maletasy finalmente te fuiste. Cuando Dios disponga yo voy a ir y ahí vamos a charlar. Mi Dios es grande y como sos tan buena te llevó porque te queria ahí con él. Hoy estamos llorándote tus hijos, tu mami, hermanos, amigos. Hermana del corazón, sos tan querida. Fuiste, lo sos y siiempre te vamos a amar. Me escribiste una carta que sigo teniendo en mi billetera. Sé que estás bien y desde allá arriba miras a tus hijos. Yo sufro pero los nenes están destruídos. Pedile a Dios paz para ellos. Mi hija con 7 años me decía que le diga la verdad y sufrió mucho cuando le dije que te fuiste al cielo. Se puso una remerita que le regalaste. Yo trato de ser fuerte por ella pero voy al baño, lloro y después me lavo la cara. Te voy a extrañar. Hace trece días que te extraño. Te amo, mi gordita preciosa”, escribió Noemí, amiga de Fernanda.

Según comentó su entorno a La Posta, será velada en la casa de sepelios ubicada en Int. Manny al 1000 el viernes 20 de diciembre pasado el mediodía.