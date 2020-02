La emotiva carta que publicó la pareja del motociclista fallecido tras chocar en Ruta 28

Bories falleció este sábado 1 de febrero a las 00 horas luego de estar 42 días internado en la Terapia Intensiva del Hospital Vicente López. El 21 de diciembre pasado había sufrido un accidente con su moto en la entrada del barrio Vista Linda, donde a raíz de una frenada había volado varios metros e impactado su cabeza fuertemente contra el asfalto.

El hombre, que era mecánico y tenía un taller por la Ruta 28, era el menor de cuatro hermanos y tenía cuatro hijos. “Estaba lleno de amigos por todos lados, cuando era más chico corría con autos de carrera, amaba la pesca. Sus amigos del TC y del Club de Pesca lo van a extrañar mucho”, le dijo ella a La Posta. Y agregó: “Es un dolor muy dificil de sanar”.

Volvé…

Cuando puedas, volvé. Un ratito nomás, lo suficiente como para mirarte a los ojos una vez más y tomar tu mano. Volvé sin avisarme, en puntas de pie, a cualquier hora del día. Yo no te estoy esperando pero me gustaría verte una vez más. Es que aquí por momentos hace frío, y necesitaría un abrazo tuyo.

Quizás no sepas que me hace falta verte como por arte de magia, por eso te pido… volvé. Te prometo que no voy a llorar, ni intentaré retenerte.

Simplemente, quiero ver tu sonrisa blanca una vez más, aunque sea la última. Quedó un huequito en mi corazón, y es por allí donde se cuelan los suspiros, los recuerdos. Por eso, volvé… y tapalo con una última palabra. Volvé con un abrazo que recomponga mi alma, que selle todas las fisuras que provocó tu ausencia. Volvé… y te dejaré partir sin un reproche, con mi mejor sonrisa. Volvé para despedirte como debiste haberlo hecho. Cuando quieras, cuando puedas, volvé y date una vueltita por mis sueños. Y después, volvé a tu lugar, allí donde te escapaste tan rápidamente sin nada en los bolsillos, sin equipaje… Allí donde yo no puedo verte.