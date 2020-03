Dr. Carlos Christian Varela: “La Terapia Intensiva Pediátrica no está cerrada, disminuimos la complejidad”

Acompañado por el Director de la Región Sanitaria VII, el Director Ejecutivo del nosocomio ubicado en General Rodríguez se refirió a la situación actual de la UCIP y del establecimiento en general; en qué quedaron los nombramientos “retrasados” por el gobierno anterior y los médicos que no firmaban sus guardias o ejercían sin matrícula también fueron tópicos centrales de la charla.

Durante la mañana del viernes 6 de marzo, las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López de nuestra ciudad, Dr. Carlos Christian Varela (Director Ejecutivo), Dr. Gustavo Sueiro, Lic. María Dolores Corzo y Ana Karina Gabriele (Directores Asociados), junto al Director de la Región Sanitaria VII, Dr. Carlos Anigstein, brindaron una conferencia de prensa para aclarar la situación actual de la UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos), sobre la cual en la jornada del jueves había trascendido un posible cierre.

En este marco, el Director Ejecutivo del nosocomio se encargó de desmentir dicho rumor: “El día miércoles recibimos a los concejales de la oposición que nos vinieron a consultar si la Terapia Pediátrica estaba cerrada. Nosotros les contestamos que no, y que encontramos varias irregularidades en el servicio de la UCIP. Por eso nosotros decidimos generar un planteamiento resolutivo inmediato. Nos pusimos en contacto con la Región Sanitaria, con el Ministerio de Salud, con el sistema de emergencias”. Y a continuación, explicó: “No cerramos la Terapia Intensiva Pediátrica, lo que hicimos es disminuir la complejidad. Para eso creamos un plan de contingencia coordinado por la Región, el Ministerio y el sistema de emergencia, donde los pacientes críticos pediátricos los vamos a derivar al Hospital Eva Perón de San Martín, al Ludovica (La Plata) o al hospital de San Fernando”.

Asimismo, explicó el motivo de la decisión de “disminuir la complejidad”: “¿Por qué llegamos a esto? La idea nuestra no es cerrar la Terapia. Nosotros queremos que continúe abierta y mejor. Las irrregularidades que encontramos es sencillo: le dieron de baja a cuatro becas de médicos y la Terapia Pediátrica tiene un especialista por día. Y si la gestión anterior le dio de baja a cuatro médicos, nos quedamos solamente con tres. Es imposible sostener una Terapia Pediátrica con un médico haciendo de 15 a 20 guardias por mes. ¿Qué atención le podemos dar a los niños?”.

“De esa manera -continuó Varela-, nosotros lo primero que hicimos es comentarlo a la Región, lo hablamos en el Ministerio, salimos en busca de médicos especialistas para contratar. Tuvimos respuesta inmediata de la Región. Pero es muy difícil encontrar especialistas en estos días”.

“A nosotros nos dolió muchísimo esas bajas de becas porque nosotros tuvimos días de transición en donde no sé si se olvidaron u “omitieron” de contarnos […] Nos duele porque son colegas nuestros, trabajan en el hospital, son conocidos, nos vemos a diario. El Dr. Sueiro siempre dice que pudo haber sido mala leche, justamente en la ciudad donde la leche es productora nacional e internacional”, apuntó, y disparó: “No queremos pensar mal de que por ahí haya sido formado por un plan siniestro… Lo hemos vivido, hemos tenido un desabastecimiento de la Salud Pública, la ex gobernadora no ha firmado licitaciones, no ha hecho los pagos a distribuidores, los pases de los becados quedaron en la puerta para firmar, así que nosotros tenemos a los becados todavía tratando de tener su nombramiento, su planta permanente; ingresos nuevos quedaron también en la oficina de la gobernadora…”.

Por último, aseguró a los medios presentes en la sala de conferencias del pasillo central que “por ahora, tranquilos. Todas esas informaciones de que renunció el jefe de Terapia, que cerraron la Terapia Intensiva… Hasta ahora, no. No tenemos nada oficial de que haya renunciado el jefe de Terapia porque está de vacaciones. Esperamos a ver qué pasa”.

Una vez iniciada la ronda de preguntas, se consultó a las autoridades sobre la cantidad de médicos activos, en guardia, en el nosocomio y sobre las irregularidades en que se encontraban respecto del tema de las guardias (“no se firmaban”, dijo Varela), y de que los médicos no tenían títulos validados: “Todos los que están trabajando tienen título y matrícula”, dijo Anigstein, a la vez que afirmó que todo “eso está todo en investigación”.

Por último, en cuanto a la dificultad de atención en el hospital, el Dr. Varela declaró: “Estamos trabajando en coordinación con el Municipio para comenzar a levantar todos los CAPS, porque muchas de las atenciones que se hacen en la guardia tranquilamente se pueden hacer en las salas periféricas”.

Esta última respuesta fue continuada por el Dr. Sueiro, quien acusó a la gestión anterior de las deficiencias en las atenciones del nosocomio: “Obviamente que las deficiencias en las atenciones se merecen a presupuestos de la gestión anterior que desfinanciaron todo el sistema público de salud, y el hospital de Rodríguez no está exento de esto y también padecemos obviamente las políticas sanitarias del gobierno anterior. Y eso ha repercutido en la asignación de cargos, en nombramientos que estaban dispuestos a la firma de la ex gobernadora y que en agosto del año pasado todos esos cargos, que eran aproximadamente 70, fueron retrasados”.

“Realmente estamos muy preocupados por las condiciones. Yo no diría que somos el anteúltimo, porque soy de Rodríguez y no quisiera pensarlo así, pero sí que está muy mal como hospital y que somos consecuencia de la política sanitaria del gobierno anterior”, sostuvo uno de los directores asociados.

Por último, y a modo de cierre, Varela reaseguró que “ya estamos trabajando para conseguir especialistas. Estamos en contacto con el Hospital Posadas, yo estuve en contacto con el Hospital de Clínicas, el Dr. Carlos Anigstein está pendiente… Todos estamos en contacto para conseguir especialistas para que se abra y haya siete médicos, uno por día trabajando”.

Mirá la conferencia de prensa completa: