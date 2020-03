Temor colectivo y paranoia con cada operativo preventivo de SAME y Seguridad

En los últimos días sucedió numerosas veces que el SAME desplegó sus móviles para activar el protocolo de Coronavirus ante algún caso que pudiera ser sospechoso. En todos los casos se hicieron “publicaciones virales” apresuradas o que no se correspondían con la realidad. Las últimas tres, fueron anoche y luego del mediodía.

En los últimos días, conforme avanza la cuarentena y muchos que no estaban informados de la pandemia fueron entrando a esta situación, se produjeron dos vias de conducta muy extremas e irresponsables.

Por un lado, muchos siguen de manera inmadura, recorriendo sus barrios como si no hubiera una prohibición para circular sin urgencias, por el otro, muchos vecinos se sobrealertan por supuestos casos de Covid19 que terminan no siendo reales o incluso, si llegaran a serlo, no necesariamente representarían un problema directo para ellos, no obstante, eligen suponer primero y los demás vecinos, reciben un audio sin una prueba y lo reproducen peor que un virus, generando psicosis.

Vale aclarar: Los testeos por Coronavirus demoran hasta ahora, más de una semana seguro, de modo que es imposible que se sepa de inmediato. Además, casi todos los casos se terminan descartando por no ser exactamente un cuadro de este peligroso virus. ¿Eso significa que no hay riesgo? No, para nada, hay que cuidarse igual. Si el vecino de al lado tuviera el virus, con no hablar a menos de dos metros y no compartir superficies, no habría riesgo alguno.

Es muy importante informarse y no reaccionar de manera espasmódica ante cualquier alerta o publicación. Cuando llega algo, preguntar la fuente y denunciar a autoridades, o consultar con medios reconocidos.

Por todo esto, trataremos de trasladar las respuestas oficiales que se consiguieron este fin de semana sobre distintos temas:

*El Municipio activó el primer operativo preventivo por Coronavirus el día 19, cuando una menor de edad del barrio Terravista padecía síntomas tras un presunto viaje a Brasil. Se aisló el caso, se hicieron los hisopados y se la devolvió para aseguir aislamiento en una Clínica de Ramos Mejía. Terminó saliendo negativo el caso.

*El único caso sospechoso de Coronavirus que permanecía hasta ahora sin una confirmación, está aislado en su casa y desmintió una serie de acusaciones que le hicieron con una cadena de Whatsapp, que mencionaba supuestas conductas inadecuadas del sujeto. Aquí se notó cómo lo primero que busca la gente al enterarse de un posible caso, es evaluar supuestas infracciones. Al final, no se terminan probando ni las infracciones, ni la infección, pero igual, el daño ya fue producido.

* El sábado a la noche hubo un operativo en Villa Vengochea, luego de que un agente de Tránsito fuera detenido por una persona respecto de un vecino que “tenía síntomas compatibles y temía padecer Covid19 por haber hablado con la dueña de su transporte, que había viajado hace poco”. Efectivamente fue el SAME y conforme al protocolo PREVENTIVO aparecieron vestidos de ocsión y revisaron a la peresona, para trasladarla a su atención hospitalaria. Demás está decir que esto se viralizó y los vecinos comenzaron a especular nuevamente con mil temas. A fin de cuentas, según el área de Salud, esta persona no cuadra con la sintomatología del virus y no es un riesgo para los demás.

* Este domingo, en el barrio Güemes, el área de Tránsito empezó a colocar vallas en el cruce ferroviario con la intención de demorar el tránsito para evitar circulación “de paseo” en este caluroso día. Sin embargo, alguien viralizó por redes sociales que esto se debía a un operativo por un caso de Covid19 en un supermercado oriental del barrio, depertando nuevamente la desesperación de cientos de personas que divulgaron lo que les enviaron sin confirmar nada. Descartado de plano, también, por las autoridades.

* El último caso reportado fue en Fraternidad, CERCA DE LAS 16 HS, bajo la misma relación. Mucha gente viralizó que se colocaron vallas en el cruce ferroviario y empezaron a inventar que “una vecina volvió de Italia y circuló”. Distintos barrios, la misma psicosis.

PARA TODOS: El testeo por Coronavirus tarda más de una semana y se hace en laboratorios especiales. Si alguien es testeado, se ven sus vínculos y se aislan. Si los parámetros coinciden, se intensifica, si algo no cierra, puede descartarse y pasar a tratamiento normal por otra enfermedad o gripe común. Suponer que por ver al SAME entrar con el protocolo de trajes a un domicilio, eso signifique que hay un caso de Covid19, es un ERROR.

Nótese que la histeria y paranoia pasó en todos los puntos extremos del distrito, Güemes (ESTE), Fraternidad (OESTE), Mi Rincón (SUR), Vengochea (Barrio más extenso), Pico Rojo (NORESTE) y barrios privados. También hubo rumores de otros puntos, menos viralizados en las redes. En general, apuntaban a supermercados chinos o a familias que viajaron al exterior hace poco. Incluso se apuntó contra varios comerciantes del centro.

ESTO PRUEBA QUE ES UN FENÓMENO SOCIAL ASOCIADO AL MIEDO Y LA MALA INFORMACIÓN.

El Municipio publicó hoy el estado de situación, de modo que se demitificó que hayan nuevos casos en estudio por Coronavirus, como muestra el gráfico. Sólo queda uno en estudio, del sujeto que hizo su descargo anoche en nuestra página.

QUÉ TENER EN CUENTA DE AQUÍ EN MÁS

Se explicó claramente que para que haya contagio, tiene que haber un contacto cercano, también se aclaró por múltiples medios nacionales y locales, que tener síntomas no asegura que sea Covid19 y por supuesto, si fuera el caso (QUE EVENTUALMENTE LLEGARÁ), NO ES ALGO QUE ASEGURE UN CONTAGIO SI SE TOMAN PRECAUCIONES Y AISLAMIENTO. Además, la enorme mayoría de los infectados, se curan en unas semanas. El riesgo es para la población con problemas preexistentes, defensas bajas o mayor edad. Por ellos es que principalmente debemos cuidarnos. Y CUIDARNOS TAMBIÉN DE LA PARANOIA. NO COMPARTAN MÁS SUPUESTOS, CONSULTEN INFORMACIÓN.

MÓVILES DE DEFENSA CIVIL PASAN POR LOS BARRIOS

En estas horas se están observando móviles del área de Defensa Civil que pasan por los barrios con un megáfono concientizando a la gente en plazas y potreros a que no se queden en la calle, a respetar el decreto de emergencia nacional.

También tienen una orden parecida los patrulleros del Comando de Patrullas, que tienen un audio dado por superiores para repetir en las recorridas barriales cuando advierten gente por la calle.

Lamenetablemente son pocos los móviles que tiene el área de Seguridad para cubrir todo el terreno, esto genera que en varios puntos se junte gente irresponsable y se haga complejo el monitoreo de los barrios, según manifiestan desde el Municipio, pero lo principal es denunciar y enviar el material, ya que los que violen la cuarentena están expuestos a causas federales, como hemos publicado estos días.

Entre ayer a la noche y hoy hubo varios procedimientos, más de una decena, con más de 20 personas con causas federales por violación al artículo 205 del código penal. Muchos salieron a jugar “picaditos” y en al menos uno de los partidos, en Mi Rincón, terminaron todos imputados por esta acción penada.