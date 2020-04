La farmacia de la administrativa con COVID-19 emitió un comunicado

En la misiva se confirma lo publicado ayer, cuando el Municipio anunció oficialmente el primer caso confirmado de coronavirus en Rodríguez y La Posta amplió la información al confirmar que se trataba de una joven de 27 años empleada de dicho local.

La chica, de nombre Brenda Russel, aclaró su situación en su cuenta de Facebook y repudió la circulación y propagación de rumores y datos falsos sobre su contagio y el estado de salud de su familia. Hoy, la joven

En muchos de los lugares donde se publicó el comunicado se pide tener en cuenta sólo información oficial, dado que, pese a que lo difundido por el Municipio ha sido bastante escueto, ya que circulan muchos audios de whatsapp con datos no confirmados o meras especulaciones que buscan llenar los huecos informativos respecto del contagio sufrido por la joven afectada, los cuales hoy no aportan, dado que no es información que tenga un aval firme.

El comunicado reza:

Farmacia Banez comunica Ante los hechos de público conocimiento queremos informarles a nuestros clientes y a toda la comunidad que nuestra compañera se encuentra evolucionando favorablemente, gracias a la atención médica que está recibiendo, y de parte de todos sus compañeros de trabajo esperamos que se recupere pronto. Por otra parte, dejamos de manifiesto que la farmacia ha estado funcionando bajo el protocolo dispuesto por las autoridades pertinentes y que, desde hoy, -lunes 13 de abril- permanecerá cerrada para así cumplir con las medidas de aislamiento social de todos sus integrantes. De esta manera, aquellas personas que tengan pendientes retirar sus medicamentos, nos pondremos en contacto telefónico para poder derivarlos. La vocación y el servicio de sanidad a la comunidad que hemos llevado adelante en más de 35 años hoy nos demanda que nos quedemos en casa cuidándolos, cuidándonos.

El nuevo descargo de la chica contagiada de coronavirus: