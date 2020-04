Sexto caso positivo de coronavirus: se trata de una nena de 3 años

La información se supo durante el transcurso del día de hoy, en el que se conoció que el resultado del hisopado. Su madre es personal de salud y trabaja en el Hospital Odontológico.

De acuerdo a la información que circuló, la menor había presentado síntomas de fiebre y tos y, tras la realización del test en el Hospital Austral de Pilar donde fue atendida y el diagnóstico positivo de Covid-19, se encuentra en su domicilio sin fiebre ni otros síntomas. Fuentes mencionaron que actualmente se sentiría bien al igual que su mamá y su papá, con quienes permanece aislada en su casa.

Aún no se sabe la raíz del contagio. La información que aportaron fuentes oficiales es que la nena sólo habría salido de su domicilio en una ocasión cuando sus padres la llevaron a vacunarse. Su madre no habría presentado síntomas hasta ahora y su padre sí habría tenido tos, pero no fiebre. Pese a ser contactos estrechos, no se les realizarían hisopados (que se analizan en el Hospital Posadas y en el INTA) dado que según el protocolo existente no están indicados para personas que no presenten síntomas aunque sí deberán cumplir cuarentena absoluta sin salir de su domicilio bajo ningún aspecto.

Pese a que tampoco está indicado por protocolo, un compañero de la madre en el Hospital Odontológico también deberá cumplir aislamiento riguroso pese a no ser “contacto estrecho” de la nena contagiada. Según confirmaron fuentes oficiales, en el nosocomio ubicado en la Colectora del Acceso Oeste el personal se habría segmentado en distintos grupos de trabajo que no tienen contacto entre sí, algo que permite que en caso del contagio de un trabajador, sólo deban aislarse los compañeros de su grupo y no todo el plantel completo del establecimiento.

Al momento son seis los rodriguenses contagiados de coronavirus. El quinto se confirmó ayer con el caso de la mujer con domicilio en nuestro distrito pero que residía en el polémico geriátrico de Moreno donde murieron dos adultos mayores (uno con diagnóstico confirmado del virus y el otro en investigación). La rodriguense había sido trasladada junto a otros 14 abuelos al Sanatorio Antártida de Capital Federal, donde se encuentra internada, estable y sin dificultades respiratorias según comentaron fuentes consultadas por La Posta.