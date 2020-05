Mauro García respaldó a Mottino luego del tenso cruce con un notero de Crónica TV en La Fraternidad

El Intendente se expresó en su perfil personal de Facebook valorando el accionar de la secretaria de Justicia y Seguridad “frente a tanto machirulo […] y a quienes creen que las risas y el sarcasmo pueden hacerle mella”.

Esta mañana, mientras Crónica TV desarrollaba el informe -en vivo y en directo- sobre el caso de la familia amenazada para dejar una casilla en el barrio La Fraternidad, se presentó en el lugar la secretaria del área de Justicia y Seguridad municipal, Dra. Ana Mottino, quien trató de responder a la demanda de los vecinos que, junto al notero (de nombre Rodolfo) del canal, reclamaban por la demora y por cuestiones surgidas durante una nota que tuvo varios momentos de tensión con la funcionaria local.

Al arribar al lugar, tanto el notero como los periodistas que estaban en el estudio criticaron a Mottino por descender de un auto sin su patente en la parte trasera (aunque sí la tenía en la delantera) y comenzar la charla sin un barbijo o tapaboca puesto. Mientras la secretaria daba respuesta a las preguntas, los periodistas en el estudio de Crónica TV (conducidos por Daniel Gretzschel) comenzaron a realizar comentarios con un alto grado de ironía para con ella, calificándola de “patotera”, luego de que el notero le remarque lo del auto sin dominio y su aparición sin la boca cubierta ni respetando el distanciamiento social. Además, también puso en duda si iba “para pelear” con los damnificados o para ayudarlos. Para continuar con la ironía, se incluyeron canciones de fondo y titulares en la placa roja mencionándola.

Si bien responde al estilo de otros tantos móviles del medio televisivo y aunque se cuestionó la intervención del Municipio para resolver el conflicto, Crónica fue mucho más crítico sobre el hecho de que Mottino llegó al lugar sin barbijo (luego se lo puso) y por la falta de patente trasera en su vehículo, algo por lo que ella explicó que se le había caído ayer. Encima, ante la presión del notero, terminó llamando (en vivo) por radio al COM para pedir un móvil que acompañe a la familia al barrio. Si bien muchos argumentaron que los periodistas se ensañaron con la funcionaria, otros tantos manifestaron indignación por las situaciones antes mencionadas.

Pese al tenso móvil, Mottino no escapó de la situación y puso la cara para dar explicaciones. Es cierto que parece increíble que una familia no pueda tener garantías de seguridad para volver a su casa en un barrio y también que la situación es más compleja de lo que en realidad se muestra en un simple móvil televisivo, con un panorama de un Estado Municipal que se enfrenta a muchísimos casos de familias en situaciones similares a lo largo del distrito y con pocos recursos para solucionar la problemática habitacional general. Mucho más cierto es, también, que quienes hoy analizan este contexto con una mirada más amplia, han sabido regodearse cuando estas situaciones sucedían con el anterior Gobierno. En definitiva y cómo lo plantea la famosa grieta en este país, todo depende del prisma con el que se mira.

El Intendente respaldó la labor de Mottino

El Intendente Mauro García publicó en su perfil de Facebook un posteo en relación a lo ocurrido en el móvil televisivo apuntando hacia los periodistas de Crónica y con un mensaje vinculado más a una cuestión de género que a los argumentos expuestos por los mismos. “Frente a tanto machirulo qué feliz me siento siendo parte de un equipo con mujeres de coraje“, comenzó el Jefe comunal. Y cerró: “Mujeres que hace más de cuarenta días que no descansan, no ven a sus seres queridos por cuidar a nuestra ciudad y muestran integridad frente a quienes creen que las risas y el sarcasmo pueden hacerle mella. Nada de eso pasa, las compañeras son cada día más fuertes, cada día mejores”.