Con polémica, el HCD realizará una sesión extraordinaria en la Cámara Empresaria local

Será este miércoles, 13 de mayo, desde las 9:00 horas. Pese a que un bloque reclamó que se haga de manera virtual, se definió en Labor Parlamentaria que sea presencial. En la misma se tratarán quince proyectos de ordenanza, entre ellos, el de las sesiones virtuales.

Si bien a fines del mes de abril el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Rodríguez, Manuel Anigstein, había confirmado que se iba a retornar a las sesiones de manera virtual, la primera tras decretarse la cuarentena el pasado 20 de marzo se desarrollará, finalmente, de forma presencial en el salón de reuniones de la Cámara Empresaria de General Rodríguez (Hipólito Yrigoyen 366), un lugar amplio en donde se podrá llevar a cabo normalmente la sesión, además de cumplirse con el distanciamiento social.

La forma en que se llevará a cabo la reunión no es un tema menor. En los últimos días, se generó un conflicto entre el oficialismo y el bloque opositor de Juntos por el Cambio-Vidal Conducción, presidido por el concejal Marcelo Basilotta.

Sucede que el ex funcionario y actual edil pertenece al grupo de riesgo del Covid-19 y por recomendación médica no puede participar de una sesión presencial por las posibilidades de contagio. El y su bloque, integrado por Natalia Ruiz, Daniela Oroño y Laura Coratti, pidieron que la misma se desarrolle de forma virtual. Ante la negativa, Basilotta denunció en declaraciones públicas que querían excluirlo de la sesión, que la idea era promovida por los ediles Juan Pablo Anghileri y Carmelo Maslowski; y el ex Intendente le respondió duramente argumentando que desconocía el reglamento, en un nuevo capítulo de un conflicto entre ellos que viene de la época en que trabajaron juntos en la misma gestión como Jefe Comunal y funcionario.

Finalmente, en trabajos de Labor Parlamentaria, donde el presidente del cuerpo, Anigstein, dialogó mediante videoconferencia con los presidentes de los bloques, se acordó que los ediles de Juntos por el Cambio-Vidal Conducción participarán de la sesión pese a que Basilotta, para prevenir su salud, no estará.

Según pudo averiguar La Posta, la postura del HCD es que para poder sesionarse en forma virtual, debe aprobarse un decreto que así lo reglamente. Y eso se tratará durante este primer encuentro en la Cámara Empresaria. Si se aprueba, quedará como opción pero no se determinará que el resto de las sesiones se realicen de esa manera, sino que se someterá a consenso y se resolverá “en función de lo que planteen la mayoría de los concejales y de cómo vaya avanzando la pandemia”. Un pico de contagios podría casi “obligar” a que se deban realizar las sesiones por videoconferencia.

Otra preocupación en el Concejo Deliberante es que, en caso de realizarse de manera virtual, las sesiones deberían hacerse “por Zoom o Skype” y el funcionamiento dependería mucho de las plataformas y de la conectividad que cada edil tenga en sus casas. Esa modalidad traería desafíos y situaciones imprevistas que hasta ahora no tienen procedimientos claros de resolución, como por ejemplo si se cayera la conexión de internet a algún concejal en el momento de una votación y cómo eso afectaría al desarrollo del trabajo legislativo.

En tanto, también se aclaró a La Posta que si bien esta sesión se desarrollará en la Cámara Empresaria tras el ofrecimiento de la entidad, no está confirmado que si el resto de los encuentros son presenciales, todos se hagan allí. También se mencionó la posibilidad de la sede del club Alem y el SUM del Polideportivo Municipal. Ante cualquier imprevisto, el recinto podrá ser cualquiera de esos lugares, espaciosos y aptos para la tarea legislativa manteniendo el distanciamiento social.

La Rendición de Cuentas, una prioridad para el Ejecutivo

En total se tratarán 15 proyectos de ordenanza, de los cuales cuatro son elevados por el Departamento Ejecutivo, uno por la máxima autoridad del recinto, Anigstein, uno por el bloque Frente de Todos, dos por el bloque Juntos por el Cambio-Vidal Conducción y siete por el bloque Juntos por el Cambio.

Los presentados por el Departamento Ejecutivo hacen referencia a medidas en el contexto actual de la emergencia y alerta sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19); aunque el más importante es el de la Rendición de Cuentas del Ejercicio Contable 2019. Según se supo, el próximo 30 de mayo vencerían los tiempos del Tribunal de Cuentas para tratarla. Mañana, se trataría un extracto de dicha rendición y se buscaría convocar a una sesión especial para discutirla. En caso de no hacerse, la misma quedaría aprobada “de hecho”.

El de Anigstein, por su parte, a establecer condiciones para que las sesiones se realicen virtualmente mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; el de Todos, a la implementación de un plan de acciones de control y prevención del dengue.

En tanto, la oposición -en sus dos bloques- ratificará sus pedidos respecto de la exención de pagos de la Tasa de Seguridad e Higiene por 120 días a todos los comerciantes e industrias locales (sobre esto también tiene consideración el Ejecutivo por el período de abril, mayo y junio). Asimismo, el bloque presidido por Basilotta pronunciará su repudio a la prisión domiciliaria.

Por su parte, el bloque presidido por Francisco Pin solicitará, además, la aprobación de un proyecto que establece la obligatoriedad de dar atención preferencial a mayores de 60 años en los locales comerciales, como también la de otro que sugiere la instrumentación de la modalidad de venta “Pick-up Point”.

Por último, pedirá que le brinden información sobre la construcción del Hospital de Campaña próximo a inaugurarse, sobre la adquisición de bienes y servicios relativos para atender la emergencia sanitaria y sobre cómo es el funcionamiento actual del Servicio Alimentario Escolar en este marco.

La Orden del Dia de la sesión del miércoles 13 de mayo: