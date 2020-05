Motodelivery, víctima de un violento asalto: “Entregamos un pedido y no sabemos si volvemos”

El episodio le ocurrió el domingo por la noche sobre la calle Caseros y Estrada, barrio Villa Vengochea.

Este lunes, mientras se desarrollaba la protesta de repartidores locales frente a la Comisaría Primera de nuestro distrito por numerosos intentos de robo sufridos mientras cumplen con su labor -considerada esencial, en este contexto de emergencia sanitaria-, La Posta dialogó con Nicolás, uno de los motodelivery que fue víctima de este tipo de hechos en la noche del domingo 17 de mayo. “Ayer a la noche fui a entregar un pedido de comida y venía por la calle Caseros, justo en la esquina del barrio La Soberana”, comenzó relatando el joven, y continuó: “Se me acercó una moto con dos muchachos y me apuntaron con un arma. Pude frenar y salir para el otro lado, aunque me tiraron dos tiros” a 15 metros de distancia.

“Uno fue a la moto y el otro no me llegó a alcanzar”, indicó Nicolás, mientras mostraba el orificio generado por una bala. “No me dijeron nada, ni me gritaron”, agregó.

Respecto del arma utilizada por los delincuentes, el repartidor piensa que “era un revólver 22 por el daño y el ruido que hizo” y sospecha que “tendrían unos 16 o 17 años. Uno era flaquito y el otro gordito. Tenían un revolver solo”.

Asimismo, afirmó que al momento de escapar de esta situación, los motochorros “salieron para el otro lado, para el lado de la Ruta 7”.

Y reflexionó que esta situación la está padeciendo tanto él como sus pares: “Hará 20 días que todas las noches roban una o dos motos por noche. No se puede trabajar tranquilo”. Y llegó a decir que tienen que ir de a varios “por la seguridad de nosotros”.

Mirá la entrevista completa: