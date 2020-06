Arde el Hospital: paro, corte de ruta y siguen los reclamos por los polémicos nombramientos

Mientras rige el paro de 48 horas convocado por el gremio ATE en el día de ayer, continúan también los reclamos por los nombramientos para el personal que se quedó sin tomar cargos tras la exposición de la polémica lista enviada a Provincia. En la mañana de hoy hubo un corte de la Ruta 24 en el ingreso al nosocomio. La huelga se extenderá otras 72 horas desde mañana.

El “error administrativo” que adujeron desde la Dirección del Hospital Vicente López dejó sin trabajo a 20 profesionales y 24 no profesionales que venían realizando tareas sin cobrar sus salarios de los últimos tres meses, como becarios, y que ya no pueden prestar servicio en la institución.

Luego de la reunión que tuvo el director Cristian Varela con el personal afectado y los gremios, la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado convocó a un paro en el día de ayer por 48 horas. Y La Posta pudo averiguar por estas horas que desde mañana la huelga se extenderá otras 72 horas más.

Desde el gremio comentaron que Varela habría viajado a La Plata para realizar gestiones ante el Ministerio de Salud de la Provincia para pedir los nombramientos de la gente que se quedó sin los cargos. El secretario general de ATE General Rodríguez, Policarpo Sosa, denunció que se asignaron cargos para “acomodados en puestos administrativos y no en los puestos esenciales que necesita el hospital, como enfermeras y enfermeros, camilleros, limpieza y mantenimiento”. Circuló que el director del nosocomio habría conseguido un guiño de parte de las autoridades provinciales para recibir otros más de 50 nombramientos, aunque se dijo que serían para dentro de dos semanas y no hay confirmación oficial, por lo tanto la incertidumbre del personal que se quedó sin trabajo continúa igual.

“Nosotros estamos haciendo responsable al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires porque esta desidia no puede ser que se pase por alto, a las 23 enfermeras que están dentro de ese listado, aparte que las hicieron trabajar durante tres meses, con la promesa que les iban a pagar y las iban a nombrar, pero, no les pagaron y tampoco les dieron el nombramiento”, manifestó en el día de ayer “Poli” Sosa. Y agregó: “Por eso estamos hablando directamente con el secretario privado del viceministro de Salud, Dr. Nicolás Kreplak, para que las reincorporen no importa en qué modalidad, nosotros queremos firmar un acta de compromiso, con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, no con cualquier chichipío, para que reincorporen a todos los compañeros, no importa en qué modalidad, cuando eso se solucione, recién ahí vamos a levantar el paro”. Tambien el gremio, junto a CICOP, estaría presionando para que se revisen los “acomodos” en los cargos que ya fueron asignados y que empezarían a cobrar sus sueldos en agosto, algo que no pudo constatarse oficialmente.

Luego de que se supiera el desplazamiento de la directora de Personal, Verónica Almada, a quien la Dirección responsabilizó de la situación y por quien ya avisaron que se iniciarán sumarios; también trascendió que habría presentado la directora asociada, María Corzo, pero se dijo que no se la habrían aceptado y fuentes comentaron que la habrían convencido de continuar en su cargo. Policarpo Sosa fue tajante: “No vamos a permitir chivos expiatorios porque los responsables ideológicos de este error administrativo siguen sentados en la Dirección”.