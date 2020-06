Vecinos cuestionan los operativos de Tránsito con “voluntarios”

En la última semana crecieron los reclamos en las redes sociales respecto de situaciones en el Tránsito local en el marco de controles por la pandemia. Algunos han asegurado malos comportamientos de parte de personal voluntario. Hay un nuevo director del área, pero sobran enojos y rumores respecto de la elección de parte de este grupo que hoy cumple una función muy difícil y expuesta en los accesos.

En la primera semana de la declaración de la pandemia, ya había “ruido” por la definición municipal de contar con personal voluntario, sin capacitación, para controlar los accesos del distrito. En la urgencia que significó generar los primeros operativos, dado que el director era Federico Borgert, le dieron a él el manejo de todos los accesos y un poco, la dirección general de los dispositivos.

Tras un comienzo auspicioso, entre los roces por diferencias internas en el área de Transporte que terminaron con la renuncia de Borgert (aunque él prefirió negarlo), sumados a malos manejos del grupo de voluntarios y una larga lista de rumores respecto de cómo y con quiénes se instrumentan los operativos, finalmente hoy parece que los controles, ya no logran efectividad, ni apoyo social.

Hoy por hoy, ya a cargo de Martín Lugo, el personal del área está disconforme con la conducción y con algunos de los “voluntarios”, pero esto no queda ahí, ya se vienen acumulando muchos hechos donde trascienden enojos de vecinos sobre “pedidos” de cigarrillos en un retén, malos modos en otro acceso limítrofe y de muchas cuestiones que deberían ser más referidas a páginas policiales que de Tránsito.

No hace muchos días que Crónica TV pasó por el distrito para hablar de una pareja que había sido echada de un terreno en “el fondo de Fraternidad” y que culpaba de agresiones a extranjeros que venían “de tránsito” y tenían “amparo” político. Surgió de varias consultas que como decían en Crónica TV, esas personas acusadas de hechos violentos paraticipan de trabajos en retenes y que en Comisaría no los iban a retener por las acusaciones de la pareja que finalmente tuvo que dejar el terreno que ocupaba.

A su vez, a todo el personal “militante” que en general son jóvenes desempleados de barrios carenciados, se les hizo firmar un papel para descartar cualquier obligación contractual municipal, pero no se sabe bajo quién cae la responsabilidad de su salud allí, ni tampoco la de los vecinos en caso que hubiera un problema que pasara a mayores. Hoy, si no tienen a su lado a personal policial o de Tránsito, en realidad, no pueden detener a nadie ni multar, ni pedir papeles o entrar en contacto físico. Sólo deberían hacer una recomendación.

Por fortuna, no son a mayoría de los voluntarios los que causan problemas, pero el vecino tampoco tiene por qué arriesgarse a tal “lotería”, además, siendo que no queda claro qué le piden a los conductores y qué no. Ayer, un vecino subió un video a las redes, reclamando por el comportamiento de personal del área, que le negaba ir a realizar compras en horario diurno, “cuando la app CUIDAR, no dispone de una opción para compras” específicamente.

Esta diferencia entre lo que piden unos y otros voluntarios, sumado a que muchas veces no tienen personal de Tránsito calificado para coordinar y definir por ejemplo una multa, lleva a una conflictividad que este momento de angustia, no tolera.

Comunicación pedida desde el HCD

Tras la acumuación de situaciones respecto de todo esto, finalmente se expidió uno de los bloques opositores y se eleboró un pedido de comunicación para conocer más detalles del trabajo de Tránsito y las condiciones generales del plan de voluntarios.

Según una pubicación en redes sociales, la concejal Natalia Ruiz solicitó con su bloque “la dentificación con indumentaria adecuada que acredite su labor autorizada para detener los vehículos y solicitar documentación a los vecinos que circulan por las rutas, que tengan toda la protección adecuada para evitar el contagio a su persona y a los demás y la creación de un marco normativo que los regule por representar a la Municipalidad, los proteja frente a posibles problemas propios de la exposición diaria.”

Billone, parte de los controles

Mientras tanto, alguien que fuera funcionario de su gestión, Luis Billone, ex director de Tránsito, hoy colabora activamente con los controles en los retenes, con personal “voluntario”. Lo hace tras haber sido elegido como Presidente del foro de Seguridad de la Comisaría 1°.

“Nuevos miembros del foro de seguridad se sumarán a los controles de fiscalizacion de autorización para circular, con las normas establecidas del Gobierno Municipal, una vez que finalicen con la instrucción correspondiente para realizar eficientemente tareas en la via publica”, expresó Luis en Facebook, donde sube fotos de las labores suyas y de su grupo.