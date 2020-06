Agua de Oro vuelve a ser el epicentro de un homicidio y violencia

El lamentable hecho tuvo lugar en la noche de ayer sobre la calle Iguazú, entre Paraná y Caseros. Buscarían cámaras de seguridad para dar con el o los autores del homicidio. El barrio, convulsionado y con agresiones contra extranjeros.

En la noche del domingo 21 de junio, un sujeto de 29 años (identificado como Ricardo Martínez) fue asesinado por dos sujetos que lo interceptaron sobre la calle Iguazú, entre Paraná y Caseros, alrededor de las 21:15 hs, horario en el que, según testimonios de vecinos, se habrían escuchado varios disparos.

Agentes del Comando de Patrullas de General Rodríguez acudieron al lugar y encontraron a Martínez arrojado en la calle con una herida de bala en su pecho y otra en una de sus piernas.

Inmediatamente, la víctima fue derivada al Hospital Vicente López y Planes, donde habría ingresado sin vida debido a los dos balazos recibidos.

En el lugar, la familia vive momentos de extremo dolor e incomprensión. Dicen que no saben quiénes fueron ni por qué lo hicieron, pero en principio, no sería por intento de robo. Martínez era vecino del barrio de hace muchos años, era albañil y changarín y deja a su mujer, una nena de 6 años y un nene de 7. Un relato familiar contó a La Posta Noticias que un vecino fue el primero en acercarse y salir corriendo a los homicidas. Los familiares con los que se pudo hacer contacto, no mencionaron la participación de una moto, como sí se investigaba a nivel policial.

Otro de los datos que hicieron trascender desde el entorno de la víctima es que “él se hizo un asado y tipo 21 hs se fue a tomar un vino a la puerta de su casa tras festejar el Día del Padre. Salió la mamá de él y le dijo que tomen el vino (con un primo) y se vaya cada uno a su casa. De repente, se oyeron cinco tiros, la madre empezó a gritar ‘se me muere Ricardo’, un vecino salió a correr a dos sujetos por la calle Paraná que después se dieron a la fuga. El ‘pibe’ (vecino) salió cuando sintieron los disparos y no llegó a verlos porque no hay luz de noche. Él los corrió hasta que los perdió de vista. Todo pasó entre dos y cuatro minutos. Él había quedado solo tomando en la puerta, cuando la madre entró al dormitorio, pasó todo. Estos pibes vinieron directo y le dispararon. Fue una bala en el corazón y otra en la pierna.

En el Hospital dijeron que era una 9 mm pero la (Policía) Científica encontró un plomo de un calibre .45. Donde él quedó sentado, lo taparon con una bolsa de arena (por las marcas de sangre). Él era una excelente persona, el barrio se movilizó y juntaron la plata para el velatorio, que será mañana.

Lo último que dijo fue que le agradecía a su mujer el Día del Padre que pasó y que cuidara a los hijos. Están investigando de todo un poco, que hubo un problema con ocupación de terrenos de hace unas semanas, por parte de extranjeros”.

VIOLENCIA BARRIAL Y BÚSQUEDA DE VENGANZA

Posterior a la toma del testimonio llegaron datos respecto de que allegados de la víctima arribaron al lugar y desde allí se fueron a agraviar a vecinos de nacionalidad extranjera a los cuales adjudicarían el crimen, aunque no se sabe si con algún dato puntual. Lo cierto es que por la tarde comenzaron distintas agresiones en Agua de Oro, con roturas de bienes y amenazas. La policía está allí, con varios patrulleros, pero lejos se está de la calma, por ello, el área de Seguridad estaría interviniendo (habría más información próximamente).

QUÉ TRASCENDIÓ DE LA INVESTIGACIÓN:

En el caso está interviniendo la U.F.I. Nº 10 a cargo del Dr. Nicolás Rapazzo, que dispuso que se obtengan más testimonios al respecto y que se realice “un relevamiento de imágenes a través de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio”, con el fin de dar con el o los autores del homicidio.

Obviamente, como nos tiene acostumbrados el barrio, lo que sobran son las versiones. Por un lado, los allegados a la víctima aseguran que se trató de extranjeros que accionaron por un problema de terrenos, mientras que otros sectores del barrio apuntan contra la víctima con distintas suposiciones ligadas a “negocios que terminaron mal”, relaciones con adicciones y un historial de malas acciones en la zona. Quizás esto trata de investigar en estas horas la justicia, que según fuentes de Seguridad Municipal estaba allanando la casa del hecho para buscar elementos que den luz a la situación.