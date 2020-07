Comerciante de Los Troncos pide seguridad: “Después de las seis, esto es tierra de nadie”

La Posta dialogó con uno de los dueños de una casa de limpieza ubicada en Colectora Norte de Acceso Oeste, quien semanas atrás fue víctima de un robo a mano armada por parte de dos delincuentes.

Desde hace unas semanas, el barrio Los Troncos volvió a ser noticia tras el crimen de Doris Espinoza por un presunto ajuste de cuentas vinculado a una cuestión de narcotráfico y los reiterados episodios de inseguridad en la zona, que limita con Pico Rojo y Agua de Oro, denunciados por los vecinos.

Ante ello, La Posta se acercó al lugar y charló con la esposa del dueño de una casa de limpieza ubicada en Colectora Norte de Acceso Oeste, quien denunció que semanas atrás vivió un lamentable asalto por parte de dos sujetos armados: “Hace dos semanas, justo tenía que ir para Rodríguez, pero pasé 10 minutos a dejar el cargador del celular y cuando me iba me agarraron de los pelos, me tiraron al piso, nos pegaron, nos tiraron atrás de la puerta y se llevaron dinero y las llaves del auto”, relató la mujer, quien además describió a los delincuentes: “Eran dos hombres grandes, estaban vestidos de negro, con gorrita. Se llevaron todo lo que teníamos encima”.

Luego de ello, comentó: “Esto después de las seis de la tarde es imposible, es tierra de nadie”. Y deslizó que a un vecino de la misma cuadra también le habían robado hace poco tiempo: “Al chico de la maderera también le robaron. Hasta le entraron a la casa y le robaron el caballo que tenía ahí”.

Sin embargo, lamentó que las investigaciones policiales nunca llegan a un resultado positivo, ocasionando esto un “acostumbramiento” por parte de los vecinos del barrio. “Como que nunca pasa nada, como que nunca investigan. Es agua corriente para ellos”, sostuvo la mujer.

Por último, con fuertes palabras, emitió un mensaje a las autoridades: “Que se ocupen de la seguridad porque no puede ser que trabajemos para ellos, que encima los sueltan, porque a los presos los sueltan, algo totalmente ilógico; que se ocupen de la iluminaria porque no puede ser que lo tengamos que poner nosotros, que esto es una boca de lobos”.