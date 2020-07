¿Apagón de TV o banderazo?

En un nuevo episodio de la grieta política del país, que no descansa ni en pandemia, en este 9 de julio se enfrentan dos tipos de manifestaciones entre oficialistas y opositores. Unos planean un banderazo en auto para protestar, otros, un apagón de TV para oponerse a la movida contrapuesta. Al cierre, una editorial para los que no quedaron agrietados.



En la semana fue creciendo en las redes una nueva convocatoria opositora a nivel nacional, que busca replicar las acciones que se vieron el 20 de junio, también otro feriado patrio. En la primera convocatoria, no hubo tanta “movida” en redes como en esta semana, de modo que se espera que esta vez pueda ser más convocante y organizado.

Por el otro lado, algunos oficialistas replicaron su contraofensiva: Un apagón. El Presidente del cuerpo de concejales oficialista, Reinaldo Torres, publicó una imagen del pedido de apagón a de los televisores desde este mediodía hasta las 20 hs, con una foto de Hebe de Bonafini.

La oposición, mientras tanto, se sumará a la caravana de autos que empieza a las 16 hs en Hipólito Yrigoyen y Avenida España. Este reclamo tuvo un flyer propio también, detallando una serie de reclamos contra “la situación económica, el avance contra la propiedad privada y la impunidad de las causas por corrupción”.

Editorial: Garantes de la división

Una vez más, en una fecha patria, la marca de la época es la división política, caótica desde el comienzo de nuestra patria y que vio morir al artífice máximo de la Independencia, lejos de las tierras que liberó, en medio de conflictos internos y pujas de poder. Las diferencias, al menos, hoy se dirimen en opiniones y reclamos, aunque el entendimiento parece estar muy lejos de resolverse.

De todos modos, lo que no queda anotado en ninguna encuesta, es cuántos no sienten representación en general y se han corrido de los debates por la agresividad presente o la falta de argumentos que cierren, o quizás, porque toman algunas miradas de un lado y otras del otro. Para ellos, todo es mucho peor, esos argumentos son catalogados de inútiles, inservibles o “tibios”. Mientras, los dos movimientos dominantes, aseguran que el país se divide según sale la contienda electoral, pero… ¿Y si los que no quedan encasillados fueran mayoría? Divide y reinarás.

En el festejo de la independencia, nos toca ver y repensar si estamos festejando la libertad de repensarnos y extraer lo mejor de nosotros o sólo un turnero para dos miradas antagónicas.