Heber Ríos: “Buscan llevar el conflicto al Ministerio de Trabajo para aumentar precios de los productos”

El secretario general de ATILRA General Rodríguez se refirió al sector empresario mientras transcurre la jornada nacional de paro de los trabajadores de la industria láctea que arrancó desde las cero horas de hoy.

El dirigente gremial local, Heber Ríos, dialogó con el programa “Sumate que no resta” de Radio Municipal en la mañana de hoy y manifestó que “se está llevando adelante un paro de 24 horas, sin presencia efectiva en las fábricas, en todas las usinas lácteas del país. El acatamiento es del cien por ciento. Dejamos la responsabilidad de recepción de la leche y servicios esenciales, los procedimientos de calderas, usinas, compresores, al sector empresario. Corre por cuenta de ellos que siga funcionando. Todo el personal conveniado y afiliado a nuestra organización no se presentó en la planta en reclamo por incremento salarial”.

Y apuntó contra la patronal. “Sabemos de que manera operan los gerentes de la grandes usinas lácteas. Lo han estado haciendo en los grandes medios de comunicación, advirtiendo que están preocupados por la medida de fuerza porque corre riesgo el abastecimiento de un producto esencial como es la leche. O también íbamos a ver imágenes de camiones tirando leche. No se termina tirando leche. Si se genera desabastecimiento es por especulación del sector empresario. Nos adelantamos a eso. Nosotros sabemos lo que implica llevar adelante esta medida de fuerza, se nos descuenta la jornada laboral y el presentismo. Uno no atenta contra su salario de forma caprichosa, sino necesitamos transmitir nuestro descontento. La propuesta nuestra es que estamos dispuestos a recepcionar la leche, la procesamos y distribuimos en forma gratuita para que llegue a los sectores vulnerables de la sociedad. La preocupación de ellos, igual, no es esa: es que no pueden facturar“.

Consultado sobre si hubo diálogo con la empresa mientras transcurre la jornada de huelga, Ríos dijo: “Sí hubo directivos de empresas acercándose a las comisiones internas. No fue el caso de la empresa de nuestro radio de acción. Una vez que determinamos un paro de 24 horas, durante ese tiempo no hablamos porque tuvieron tiempo antes para hacerlo. Si sabemos que en diferentes usinas lácteas los empresarios ofrecieron dinero a cuenta pero no es lo que se reclama”. Y agregó: “Las cámaras empresariales nos exigen a los trabajadores y trabajadoras y nos dicen que es lo que necesitan. La Serenísima, Mastellone, Danone, no me pueden decir que la responsabilidad es por parte de los directivos de las cámaras empresarias. Tienen el poder necesario para que las cámaras empresarias determinen el acuerdo salarial. Ellos buscan utilizar el conflicto y que esto vaya al ámbito del Ministerio de Trabajo, para poder plantear que si deben aumentar a los trabajadores, les permitan aumentar también el precio de los productos”.

Por último, el sindicalista explicó que si la empresa realiza una presentación en el Ministerio para convocar a una conciliación obligatoria y no hay acuerdo, habría nuevas medidas de fuerza “en quince, veinte días o lo que determine el Ministerio”. Si el escenario no es ese, “en tiempos prudenciales” se llevaría a cabo una nueva jornada de reclamo. “Esto está recontra conversado. Han hecho correr que pedíamos un 45, 50% de aumento. Las cartas que hemos enviado a las cámaras empresariales las hemos viralizado. Pedimos ni mas ni menos lo que marca el índice de inflación del INDEC. No hay nada extraño en todo esto. Vamos a darle 48, 72 horas para que puedan recapacitar. Desde abril que estamos intentando negociar“.

Y cerró: “No van a perder plata, van a ganar un poco menos. Creo que en los últimos años la han estado ganando de lo lindo. En el 2019 los productos lácteos aumentaron casi un 90%. No pueden ser tan miserables de no entender la situación que atraviesa la mayoría de nuestro pueblo”.