La Clínica Centro respondió por el caso de la anciana fallecida con diagnóstico de Covid-19

Elsa Agüero, la quinta persona fallecida con coronavirus en Rodríguez, murió el lunes 6 de julio en la clínica a los 94 años. Su nieta declaró a La Posta que se enteró del diagnóstico positivo por el reporte oficial del Municipio antes que desde el establecimiento de salud, al que acusó de una serie de destratos y desatenciones.

Daniela Berhovet, nieta de Elsa Agüero, contó que su abuela había entrado a la Clínica Centro con un golpe en la cabeza y denunció una serie de situaciones de destrato al tiempo que aseveró que su salud empeoró rápidamente hasta su deceso. Incluso acusó a la institución de que la abuela contrajera el virus en sus instalaciones.

Tras consultas a la Clínica, el director Cutuli aseguró que el deceso se produjo porque la abuela llegó en muy mal estado y que Agüero presentaba “una erisipela (infección de piel y partes blandas”) en el miembro inferior izquierdo, una insuficiencia cardíaca descompensada, un edema agudo de pulmón, neumonía bilateral, insuficiencia renal crónica, miocardiopatía dilatada, hipertensión arterial y una falla de bomba cardíaca”.

Sobre el certificado de defunción, aclararon que “es un documento en el que se indica diagnósticos certeros, no sospechas” y que dicha información se carga “abriendo un caso como sospechoso” en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud.

En última instancia, sobre el enojo de Berhovet por haberse enterado del resultado del hisopado positivo por el informe publicado en medios antes que por la clínica ó por el Municipio, se debe a una cuestión del sistema de información. “En el Municipio reciben alertas cuando se confirma un resultado, en cambio desde la clínica debemos consultar paciente por paciente en la institución donde se hizo el test para saber el estado del mismo hasta que se confirma”.

Ahora habrá que ver si la respuesta es suficiente para la familia afectada. La otra duda que queda es ver cómo se debe manejar la situación con las casas velatorias, ya que al no mencionar en los certificados “sospecha de covid19”, la clínica no alerta a estos lugares de tomar un protocolo distinto y esto debería ser regulado por el Comité de Crisis y mayor control y seguimiento, al igual que el proceso de aviso a las familias de los casos positivos, ya que han sido muchos los que nos manifestaron que se enteran por medios o por los informes publicados y no por comunicados directos.