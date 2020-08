Tragedia: se ahogó un adolescente en el Arroyo La Choza

Se trata de un joven de 17 años de edad que sería oriundo del barrio Altos del Oeste. Habría ido al arroyo junto a otras siete personas caminando un largo trayecto por una zona de campos para pasar el día.

El hecho ocurrió esta tarde, alrededor de las 16 horas. La víctima se llamaría Gabriel Mateo Berardi y, de acuerdo a la información que circuló, viviría a pocas cuadras de la estación Pablo Marín.

Según pudo averiguar La Posta, el joven fue junto a otros siete vecinos (de entre 20 y 30 años de edad) para pasar el día. Caminaron más de 3 kilómetros a través de una zona de campos desde el fondo de Altos del Oeste y Güemes.

En el lugar, el adolescente se arrojó al agua (no se pudo determinar si apenas llegaron o después de un tiempo). Sí se supo que sus intenciones fueron cruzar el arroyo y llegar hasta la otra orilla.

Por testimonios de testigos trascendió que el chico, al ver que no lo lograría, se habría asustado mucho y habría agitado sus brazos y piernas con desesperación. Ante esta situación, uno de los jóvenes se tiró al agua para socorrerlo pero no habría podido rescatarlo. Circuló que habría tenido que volverse a la orilla para no correr la misma suerte.

Gabriel, según comentaron fuentes oficiales a La Posta, ya se había metido en otras ocasiones al Arroyo La Choza y hasta tendría decidida su idea de cruzar nadando al otro extremo del torrente de agua. De acuerdo a lo que habría dicho el amigo que quiso rescatarlo, en la zona donde se ahogó la víctima la profundidad sería de, al menos, unos cuatro metros, pero el dato no pudo confirmarse.

Tras la tragedia, se dio aviso a los Bomberos que se acercaron a buscar el cuerpo del adolescente con un equipo de buzos especializado en estas tareas, pero no pudieron hallarlo. Al oscurecer rápidamente, debieron interrumpir la búsqueda dado que en la noche el trabajo es riesgoso para los buzos. Las tareas continuarán mañana por la mañana, aunque habrá que ver si el cuerpo continúa en esa zona o si, por la corriente de agua, puede haberse desplazado y eso dificulta su localización.