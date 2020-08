Una familia denuncia sospecha el homicidio de un preso en la Comisaría Primera

Se trata de Nazareno Barroso, un hombre de 30 años que estuvo poco más de un mes y medio detenido. La familia sospecha que fue asesinado y que no murió por un paro cardíaco, como indica un documento que le entregaron en la dependencia.

Cerca de las 10:00 horas de este miércoles 5 de agosto, familiares y allegados de Nazareno Barroso se congregaron en la puerta de la Comisaría Primera de General Rodríguez (Avenida España y 2 de Abril) para reclamar por la investigación del caso de Nazareno, fallecido en marzo pasado mientras se encontraba detenido en circunstancias que para la familia son sospechosas y materia de investigación debido a que les entregaron un documento que indicaba que el deceso había sido por un paro cardíaco, pero luego constataron que el cuerpo tenía marcas y golpes.

En este marco, según contaron desde su famila, tras varios meses intentando radicar la denuncia por sospecha de homicidio, pudieron hacerlo recién hoy en la UFI N°9, donde dos testigos, entre ellos un hermano que habría visto y registrado imágenes del cuerpo, declararon. “La denuncia es contra la Policía”, dijo la hermana del fallecido a La Posta.

Asimismo, dijo que seguirá insistiendo con los órganos judiciales con el fin de llegar a tener un diálogo con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

El caso

Cabe recordar que Barroso, que vivía en el barrio Pico Rojo, había sido detenido el 31 de enero de este año a raíz de una denuncia por violencia de género por parte de su pareja y estuvo alojado en la dependencia policial hasta la noche del 13 de marzo, jornada en la cual las autoridades notificaron a la familia su muerte por un “paro cardíaco”, según indicaba un documento entregado a sus allegados.

Días después, su hermana había dialogado con La Posta Noticias y contado que cuando se enteraron de la noticia se dirigieron al Hospital Vicente López y Planes y “nos dijeron que nunca había estado ahí, a la morgue no había llegado, y de ahí nos fuimos a la Comisaría donde nos dijeron que había muerto de un paro cardíaco”.

Y había agregado: “Al día siguiente lo velamos y pudimos ver todas las heridas que tenía. Lo revisamos, tenía una puñalada en el costado del hígado, rodillas peladas, puñalada en la panza, talones pelados, brazos moretoneados, cuello marcado, cabeza lastimada”. “Que no me vengan con que las marcas eran por la autopsia. No sabemos donde estuvo el cuerpo”.

La madre de Barroso, por su parte, realizó una presentación judicial para que se investiguen los causales de la muerte del joven e interviene la UFI Nº 10 de General Rodríguez. “Nos dijeron que iban a levantar nuevamente el cuerpo, que está enterrado en el cementerio de San Miguel”, había mencionado la hermana del fallecido.