Un recorrido por el interior del Complejo Hospitalario para tratamiento del COVID-19 de Gral. Rodríguez

La Posta Noticias recorrió por dentro el flamante nosocomio que funcionará, en principio, para combatir a la pandemia, junto al subsecretario de Salud municipal y actual encargado del establecimiento, Dr. Gustavo Tummino.

La entrada del Hospital Modular se encuentra detrás de los hospitales municipales Oftalmológico y Odontológico, siendo este último el único de los dos en funcionamiento debido a que el primero funciona como base operativa del inaugurado el último miércoles. Al ingresar, nos encontramos con un pasillo que va hacia otra puerta, exclusiva para el ingreso de pacientes por derivación, porque justamente, señaló Gustavo Tummino,”en esta etapa está pensado como un hospital de derivación. No es un hospital de puerta abierta a la comunidad directa, sino por derivación de otros centros”.

“No va a haber un ingreso de guardia externa, donde el paciente que considere necesaria la atención hospitalaria ingrese por su cuenta, sino que este hospital viene a ser una ampliación muy importante del sistema hospitalario que ya está montado en el distrito”, continuó la explicación el subsecretario de Salud municipal.

Como en nuestro distrito se hallan el Hospital Nacional ‘Baldomero Sommer’ y el Interzonal ‘Vicente López y Planes’, Tummino aclaró: “Este hospital es municipal y, por lo tanto, en principio, la idea es recibir pacientes de Rodríguez que estén internados en los otros hospitales, pero todo va a depender de cómo se desarrolle la pandemia”.

VIDEO COMPLETO DE LA RECORRIDA

Continuando la recorrida, el pasillo central funciona como un área de servicios -hay un espacio de alimentación, baños para pacientes, sala de stock y ropería, vestuario y ventanilla para recepción de mercadería- que da paso de un lado al sector de Clínicas y del otro, a Terapia Intensiva.

Sala de Clínicas

“Del lado de Terapia nomenclaron con la letra A y del lado de Clínicas, con la letra B. En este último lado tenemos 34 camas operativas y se puede ampliar a dos más, siempre tratando de mantener la distancia. De todas maneras, acá los pacientes serán todos positivos. Este lado tiene, además, provisión de oxígeno central con su tensiómetro y saturómetro; en las otras se puede expandir oxígeno por tubo”, especificó el encargado del nuevo centro sanitario local, y a la vez contó que el Ministerio de Salud de la Nación sostendrá económicamente todo lo que pase adentro mientras dure la pandemia. Una vez concluida la pandemia, el material físico queda y el sostén, equipos y demás, pasa a manos del Municipio.

Cabe recordar que el Módulo Hospitalario tiene capacidad para 34 personas en condiciones intermedias. Según indicó Tummino, “no graves, pero tampoco pacientes que cursaran la enfermedad en su casa y que por motivos epidemiológicos tienen que hacerlo en un centro de aislamiento”.

Previo a ingresar a la sala de Terapia Intensiva, nos topamos con cinco sectores que generalmente pasan desapercibidos pero son de vital importancia. A saber: Depósito de insumos, depósito de farmacia y medicaciones y depósito de productos de limpieza: “Tenemos equipo de limpieza las 24 horas. Son ocho personas que a lo largo del día cubren la limpieza y desinfección del lugar”, aseguró el encargado del complejo, y destacó una innovación que, según él, no se encuentra en los otros hospitales modulares de la Red Sanitaria conformada a partir de la pandemia. Se trata de un mini pasillo con una ventanilla que es para el ingreso de materiales sin la necesidad de tener tener ingresar al hospital para despacharlas, considerando que es un hospital para COVID. “El que trae las cosas las pasa por la ventana, viandas, ropería limpia, medicamentos, lo que sea que haya que ingresar, para stockear el hospital y listo”, sintetizó Tummino.

El quinto sector de este trayecto incluye el vestuario. “Tiene dos áreas: una limpia y otra sucia. Uno cuando sale del hospital, sale por esta puerta. Se quita el equipo de protección, pasa al área limpia del vestuario y se cambia con ropa de calle y sale por esta otra puerta, y de ahí se pueden ir al área de descanso que es enfrente, donde está la administración, una habitación por si tienen que ir a dormir los que se van turnando”, detalló la autoridad sanitaria municipal.

Terapia Intensiva

“Los equipos de trabajo ya están armando los ingresos de pacientes”, informó Tummino, y comenzó a detallar las características de la sala: “Tiene una isla de enfermería, una central de monitoreo, y lo que tiene de diferente este sector es que tiene separado en aislamiento respiratorio todas las camas, es decir, la estructura está con todas las puertas cerradas; los pacientes que estén internados en el área crítica están en esa estructura con diferencia de presión: hay más presión aquí que del otro lado del vidrio. Si uno abre la puerta el aire entra, no sale, porque del lado donde están los pacientes se pueden generar aerosoles con partículas virales que representan un riesgo de contagio”.

Asimismo, Terapia Intensiva posee una máquina de gases en sangre, que es una máquina de laboratorio que se opera directamente por el personal médico del servicio y no necesita un técnico en laboratorio. “Tiene la capacidad de ofrecer un resultado de laboratorio en el momento de ciertos elementos que no es necesario un laboratorio entero para tenerlos. Esta máquina provee resultados confiables de estos parámetros en particular; el resto se deriva al sondeo de las muestras”, fundamentó el profesional.

Cabe mencionar que hasta el último miércoles, inclusive, las autoridades del nuevo Complejo Hospitalario se encontraban en contacto con los servicios del Hospital Sommer y del Vicente López y Planes para hacer un relevamiento de lo más urgente en derivar, reordenar, a los pacientes, para liberar espacios en los espacios de orden nacional y y provincial.

Manteniendo la premisa del orden e higiene, Tummino remarcó la cantidad de bachas para que el personal se mantenga limpio en todo momento: “Es una cosa que con Victoria Rodríguez, coordinadora del área de Terapia, y con las coordinadoras del área de Clínica, estuvimos siempre insistiendo de tener bachas por todos lados porque lavarnos las manos salva vidas. Pero en Terapia no tenemos sólo acá, sino en el sitio preciso de atención del paciente. En total tenemos cinco bachas para doce camas, casi una bacha para dos pacientes. La idea es tener el estímulo diario a todo el personal de que el lavado de manos sea una costumbre”.

Asimismo, entre el equipamiento disponible se encuentran un ecógrafo para hacer procedimientos diagnósticos, máquina de diálisis y carteles recordatorios.

Equipo de trabajo

El último tópico comentado por el subsecretario de Salud y encargado del flamante edificio tuvo que ver con la conformación del personal de trabajo, sobre el cual dijo: “Se conocen desde el día cero. Lo que pasa es que como no ha habido pacientes han ido viniendo, compartiendo con algunos, con otros no, y la realidad es que a partir de ahora van a generar el vínculo de trabajo que yo creo que va a ser fundamental y tiene todas las de ganar porque arrancar de cero un proyecto de estas características es un estímulo para todos”.

“Son más de 100 personas en total. Tenemos médicos, kinesiólogos, administrativos, limpieza, mantenimiento, radiología, enfermería, que hay planteles por turno y por sector. Si los coordinadores y coordinadoras son particulares de cada espacio, pero el resto del equipo de guardia de ese día opera en todo el hospital”, agregó.

Además, explicó cómo se distribuirán los turnos de trabajo: “Son entre 34 y 35 médicos porque son entre 5 y 6 por día, turnos de 24 horas. El complejo se atiende con el mismo grupo médico porque los equipos son mixtos. El médico de Terapia puede atender tranquilamente pacientes de Clínica y el médico clínico con experiencia también puede atender pacientes de Terapia. Y como la gente de kinesiología manejan los respiradores a la perfección, no es necesario ser un experto en respiradores. Todos los días sí van a tener el seguimiento lineal que van a llevar las coordinadoras. Eso es muy importante”.

Esta modalidad está diseñada a fin de que no existan conactos estrechos laborales. “La persona que se tiene que aislar cuando a alguien le da positivo es el positivo y sus contactos estrechos, los que están a su alrededor, en la casa, pero en los contactos laborales, cuando alguien es contacto estrecho de alguien en su trabajo es porque hizo algo mal, por ejemplo, porque estuvo más de 15 minutos, a menos de dos metros y sin el barbijo”, desarrolló Tummino.