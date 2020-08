Hospital para Covid-19: “Ojalá no colapse porque no va a estar bueno elegir a quién salvar”

Esto lo dijo Soledad, coordinadora de enfermería del sector de Clínica Médica del Complejo Hospitalario, a modo de expectativa y llamado a la conciencia a la población, quien además advirtió: “Esto no es una simple gripe y podemos contagiar a gente que queremos y la puede pasar realmente muy mal”.

Tras la inauguración oficial del Hospital Modular de General Rodríguez, La Posta Noticias dialogó con Soledad, coordinadora del sector de Clínica Médica, quien además cuanta con 15 años de trayectoria en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal ‘Vicente López y Planes’.

Haciendo un breve repaso de su carrera, Soledad se mostró entusiasmada por el proyecto del Complejo Hospitalario para atender a pacientes con coronavirus: “Nos convocaron en junio, así que estábamos esperando hace rato para empezar. Estamos muy ansiosos. Es un lugar nuevo para todos y estamos todavía conociéndonos en este primer día”, expresó. Asimismo, remarcó todo el equipamiento tecnológico de primera gama con que cuenta el nosocomio.

En cuanto al equipo de trabajo, comentó: “Hay mucha gente joven. Entre 30 y 40 años el promedio. Si bien yo ya tengo la experiencia del Vicente López, hay chicos que recién éste es su primer trabajo o es la primera vez que van a trabajar con pacientes con COVID”. Y aclaró que por turno, va a haber seis enfermeros tanto en Terapia Intensiva como en Clínica Médica.





En este sentido, “si el hospital se llena, tenemos todo el personal necesario para atender a la cantidad máxima que puede entrar acá”, aseguró.

Por otra parte, envió un mensaje concientizador a la comunidad rodriguense, pidiéndole “un poco más de conciencia y respeto” para que no haya necesidad de ocupar todas las camas y “que se pueda frenar esto a tiempo, que no colapse, porque no va a estar bueno tener que elegir a quién salvar”.

Y, a modo de cierre, volvió a pedir: “Que se cuiden. Esto es grave, no es una simple gripe y podemos contagiar a gente que queremos y la puede pasar realmente muy mal”.