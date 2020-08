Tras una fuerte discusión, no hubo acuerdo para declarar la emergencia en seguridad en Gral. Rodríguez

Fue uno de los puntos que más rispideces generó entre oficialismo y oposición en la sesión de este jueves 20 de agosto en el HCD. Luego de un cruce entre Diego Escobedo (Frente Todos) y Francisco Pin (Juntos por el Cambio), el proyecto se analizará en comisión de Seguridad el próximo martes.

Si bien la orden del día de la sesión extraordinaria del Honorable Concejo de Gral. Rodríguez del jueves 20 de agosto estuvo conformada por 52 puntos, en la antesala ya se percibía que uno en particular iba a generar rispideces entre los legisladores municipales.

Se trata del pedido de declaración de “Emergencia en Seguridad” en el distrito que presentó el bloque Juntos por el Cambio, presidido por Francisco Pin, quien, tras su exposición inicial, fue replicado por el concejal del Frente de Todos, Diego Escobedo.

“Entendemos que el problema de la seguridad no admite demoras ni especulaciones político-partidarias, que nos tiene que encontrar a todos trabajando juntos”, empezó Pin, y continuó: “Cuando tuvimos la declaración de la emergencia educativa durante nuestra gestión, el bloque que yo represento la acompañó. Entendimos que las declaraciones de emergencia eran una invitación a trabajar juntos, entendiendo que nada podía estar por arriba del tema que nos llamaba a la emergencia”.

“Hubo apuro para liberar presos, pero no hay apuro para declarar una emergencia en seguridad que tiene a cada uno de los vecinos y vecinas de Rodríguez encerrados en sus casas, mirando para atrás cada vez que entran o salen de trabajar y que no denuncian porque no es agilizamos los trámites, no por miedo al COVID, porque las denuncias no tienen efecto porque la Policía no da a basto”, aseveró el presidente de uno de los bloques opositores en el recinto.

En este sentido, detalló que la propuesta de su espacio supone cláusulas dispositivas, concretas y precisas, adecuación de partidas para un mayor presupuesto, mayor coordinación entre Provincia y el Municipio para patrullajes, en concordancia con lo señalado por el ministro de seguridad bonaerense Berni (que cada municipio presente un plan estratégico en materia de seguridad que contemple las particularidades de cada distrito).

Al concluir Pin, quien pidió la palabra fue Escobedo, que, de entrada, lo cuestionó mencionando la puesta a punto de motos para la conformación de un escuadrón y sobre la instalación de cámaras de seguridad: “Recién escuchaba al concejal (Pin) y hablaba sobre las cámaras… Es contradictorio porque cuando llegamos al gobierno había 28 cámaras y 7 funcionando nada más. Hoy, el gobierno tiene 168 cámaras funcionando con la más alta calidad”.

Ante esa respuesta, el edil de Juntos por el Cambio le devolvió: “Celebro que hayan comprado 10 motos, pero está claro que esas 10 motos son una cuarta parte de lo que están gastando en el piso flotante del Polideportivo…”, y reafirmó: “La gente tiene miedo y ustedes no hacen nada”.

El concejal del Frente de Todos volvió a pedir la palabra y consideró como “paupérrimo que un concejal haga terrorismo”. “Me hace acordar a ‘Lilita’ Carrió”, apuntó. Y a continuación, opinó: “La gente no tiene miedo, la gente quiere el desarrollo”.

Debido a esto, Pin estalló y exclamó: “Los vecinos, salvo el concejal propinante que vive un country, tienen miedo, los que vivimos en la calle y no tenemos seguridad privada tenemos miedo, los que vivimos en un barrio que las luces no andan tenemos miedo, los vecinos que tienen que tomar el colectivo a la noche tienen miedo, los vecinos que sufren un piedrazo en la calle porque no tienen la seguridad privada del concejal Escobedo tienen miedo”.

Por último, previo a la intervención de Omar Caballero solicitando tratar este tema en la comisión de Seguridad (que él preside), Escobedo argumentó que nada se resuelve de un día para el otro y se defendió: “No está bueno que un concejal grite y diga ‘tenemos miedo’, ‘tienen miedo’, con algo que no tiene ninguna veracidad. Fíjese si tengo una casa dentro de algún lugar. Mi domicilio es en el barrio Campanillas. Después usted verifique y diga lo que quiera. Cuando te quedás sin argumentos necesitás herir, gritar y violentarte contra otro”.

Caballero, quien a su vez es presidente de la comisión de Seguridad, llamó a reunirse el próximo martes (25 de agosto) a las 9:00 a los integrantes de dicha junta “para poder tratar estos temas y darle una solución a los vecinos y que se trate esto”, señaló el edil. Como consecuencia, la votación para el tratamiento del proyecto sobre tablas fue rechazada y se giró a la comisión de Seguridad.