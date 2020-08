Volver a vivir: tuvo COVID-19 y estuvo en coma, pero se recuperó gracias a la donación de plasma

Esta es la historia de Florencia (26 años), vecina de la zona de Malvinas y madre de cinco hijos. Previo al contagio, estaba en medio de un tratamiento de corticoides por lupus en articulaciones, lo cual facilitó su rápido desmejoramiento en los primeros días de internación.

A mediados de julio, más precisamente el día 19, Florencia fue internada en el Hospital Interzonal Vicente López y Planes con un cuadro positivo de COVID-19. Hace poco más de un año, la vecina de Malvinas había sido internada por lupus y desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio debió interrumpir el tratamiento que estaba realizando en Once.

Para la fecha en que fue internada por el contagio del virus, José (28), su pareja desde hace 12 años y padre de sus hijos, había comentado a La Posta Noticias que Florencia -efectivamente factor de riesgo- se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva en “estado crítico, entubada e inconsciente”.

El panorama, a priori, no era favorable para la rodriguense y desde el entorno de su familia y el nosocomio, solicitaron la solidaridad de aquellos que padecieron COVID-19 y se curaron para que donen el plasma de su sangre y poder aplicárselo a Florencia, con el objetivo de ayudarla en su tratamiento.

Afortunadamente, el plasma convaleciente le llegó y hoy Florencia puede decir que está curada de coronavirus y de nuevo en su casa con su familia. La gran noticia llegó el último 14 de agosto, cuando desde el Vicente López y Planes le dieron el alta.

Primeras declaraciones de Florencia

La joven madre de cinco hijos dialogó en exclusivo con La Posta Noticias tras su alta y afirmó lo siguiente: “Me siento bien desde que me dieron el alta. Me puedo mover más, caminar, pero me cuesta todavía”.

Además se refirió al día que fue internada: “Lo que pasó al principio no me acuerdo mucho, sólo cuando desperté y estaba en terapia con el oxígeno”.

Por otra parte, aseguró no recordar el momento al despertarse ni tampoco tener en cuenta de cuántos días habían pasado.

Y por último, agradeció al plasma convaleciente de COVID-19 que recibió por parte de pacientes recuperados.

Las sensaciones de su madre

“Fue un milagro”, expresó su madre Graciela a nuestro medio, y contó que en su primera reacción, “Flor preguntó por los nenes y por nosotros”.

También explicó cómo y dónde será el tratamiento de aquí en adelante: “Le dieron el alta el 14 con seguimiento de su tratamiento de lupus en el Hospital Posadas, donde ya tuvo su primera consulta de Inmunología, también tratamiento de Endocrinología, y también va a tener que volver por cirugía plástica por una escara que se le formó en el talón por el lupus”. Por este último motivo, es que la paciente recuperada de COVID-19 se ve afectada en sus articulaciones y le cuesta caminar. “Anímicamente está bien”, aclaro.

Aquellas personas que habiten en la provincia de Buenos Aires, se curaron de COVID -19 y quieren donar, pueden comunicarse previamente al 0800-222-0101.