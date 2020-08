Comerciantes y vecinos ingresaron un expediente al HCD con un pedido puntual para la seguridad del distrito

Comerciantes y vecinos de General Rodríguez autoconvocados por su preocupación en materia de seguridad, presentaron en el HCD una nota en la cual piden “una nueva cabeza distrital” en materia de seguridad en General Rodríguez.

Días después de la reunión con Anigstein en la Plaza Central -también participó la secretaria de Seguridad municipal, Ana María Mottino-, los vecinos fueron invitados por el presidente del cuerpo legislativo, Manuel Anigstein, a redactar un expediente en el cual expresaron su “inquietud” respecto de la seguridad en el distrito, ejemplificando con asaltos, robos y hurtos, y con “el cambio de tres comisarios en pocos meses”.

Como conclusión, la demanda de los vecinos y comerciantes locales es la asunción de una nueva “cabeza distrital” en la materia Seguridad, “que merezca el respeto de la fuerza, un jefe con una operatoria profesional probada, que esté en armonía con la Fiscalía, dinámica y prestancia; este jefe traerá aparejado el disciplinamiento de la fuerza en el distrito”, sostuvieron.

Gral Rodríguez, Agosto de 2020

Sr. Concejal Don Manuel Anigstein

De nuestra consideración

Los abajo firmantes estuvimos reunidos en la plaza principal frente al edificio del HCD al medio día (del 21 de agosto), por motivo de nuestra inquietud por asaltos, robos y hurtos a comerciantes y vecinos, producidos en el distrito. Vemos con inquietud cómo se producen estos hechos con llamativa asiduidad; esto nos pone tensos, nerviosos y temerosos; ayuda a esta situación la realidad económico-social pero ante esta realidad no podemos, ni debemos, bajar los brazos; que notamos, en pocos meses, se cambiaron 3 comisarios, es para tener en cuenta.

Los presentes en la reunión en la plaza somos ante todo personas de bien, con proyectos, que amamos la vida, que generamos, que somos positivos, que trabajamos, que tenemos familias arraigadas y organizadas, que no somos carga para el Estado, que propugnamos vivir mejor. Vemos que nuestra casa (Gral. Rodríguez) está en un cono de sombras; podremos tener mejores chalecos, mejores patrulleros, etc., etc., etc., pero la recuperación de la tranquilidad en nuestro General Rodríguez depende del factor humano, toma de conciencia, aferrarse a la Constitución y hacer honor al uniforme de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esto es lo que necesita Gral. Rodríguez, que Dios ilumine a los funcionarios que trabajan en Seguridad. Una sociedad se ordena desde la convicción de los valores de sus líderes y no queremos ser indiferentes.

Por esa razón y ante la gentil invitación del señor, de acercar una nota con nuestro punto de vista. El granito de arena es: la seguridad sólo se podrá llevar adelante con una cabeza distrital que merezca el respeto de la fuerza, un jefe con una operatoria profesional probada, que esté en armonía con la Fiscalía, dinámica y prestancia; este jefe traerá aparejado el disciplinamiento de la fuerza en el distrito (el árbol se conoce por sus frutos).