Apareció el rodriguense que era buscado desde el jueves

Carlos Bomhard, de 36 años, se había ido de su domicilio en el kilómetro 2,5 de la Ruta 28 el jueves 3 de septiembre. Ayer se supo que se encontraba en Tigre y hoy lo encontró la Policía en cercanías de su casa.

Tras varios días sin saber de él y luego de la publicación de La Posta, trascendió una publicación en las redes sociales que informaba que el hombre se encontraba en una casa de un barrio popular de la localidad de Tigre. Su hermano Diego se comunicó con quien publicó la foto de Carlos, pero dijo que le comentaron que no pudieron retenerlo. “Llamé a las Comisarías de Tigre y me dijeron que no lo habían visto”, mencionó.

Y agregó: “Hoy la policía me avisó que lo habían encontrado en la Ruta 28, en cercanías de su domicilio. Estaba tirado en el piso, muy cansado con los pies lastimados de mucho caminar. Lo llevé a casa, se bañó, comió y se fue a dormir. Está bien, dijo que caminó hasta Pilar, anduvo por Capital Federal y terminó en Tigre. Dijo que durmió en la calle. Parece que todo esto fue porque estuvo tantos días sin tomar su medicación”.

Por último, cerró: “Llegó a casa porque en Tigre le indicaron como debía hacer para volver. Por suerte ya está con nosotros”.