Bárbara Pauluk: “Gustavo siempre quiso unir la UCR”

La presidente de la Juventud Radical de General Rodríguez expresó su pésame luego del fallecimiento de Gustavo Cuello, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) local, y se refirió al futuro inmediato del Comité, que entraría en elecciones internas en el mes de octubre.

Bárbara Pauluk asumió en la presidencia de la Juventud Radical local el 7 de diciembre de 2018, mismo día en que Gustavo Cuello asumiera el mandato de la UCR. Desde entonces, ambos fueron muy compañeros dentro del partido político, “pese a nuestras diferencias y discusiones políticas”, según señaló la propia Pauluk a La Posta Noticias.

“Todavía no caigo, no lo puedo creer. A mí me tocó asumir esta responsabilidad con Gustavo hace ya casi dos años y creo que los dos asumimos con mucha responsabilidad y mucho orgullo nuestros cargos dentro del partido. Cuando me enteré anoche no lo podía creer, aún no lo puedo creer; lo despido con mucha tristeza”, manifestó la mandataria de la Juventud Radical.

Asimismo, explayó unas muy sentidas palabras hacia él: “Siempre vamos a llevar las banderas que llevaba ‘Gusti’ bien alto. Es una gran tristeza”. Y continuó: “Gustavo siempre se decía ser ‘un hombre de la Democracia’. Creo que su imagen respecto a esa frase, siempre quiso unir”.

Por otra parte, Pauluk afirmó que la muerte del presidente del Comité los descoloca en gran magnitud para lo que viene: “No sabemos la situación que vamos a encarar ahora porque no solamente el contexto, sino toda esta situación, modifica un poco todo lo que estábamos atravesando, un proceso de internas en un momento de pandemia, de militancia. Es algo que nos aflige en lo sentimental y es una gran pérdida”, sostuvo.

Y en cuanto a las elecciones internas, dijo: “Es difícil hablar de internas después de esta situación. Están convocadas para el 11 de octubre. Yo espero que recapacitemos y que pensemos en Gustavo y en su sentido de unión, y que pensemos qué es lo que le hace mejor al partido, qué es lo que hubiese hecho Gustavo y que puedan limarse esas diferencias y podamos encontrar el consenso entre todos en nombre de Gustavo y de fortalecer el Radicalismo”.

