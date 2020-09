Apareció la adolescente de barrio Bicentenario que buscaban desde ayer

Se había ido de su casa en la tarde del lunes y hasta largas horas de la noche no tuvieron noticias de ella.

Tras varias horas de desesperación en su círculo familiar e íntimo, alrededor de las 2:00 horas de hoy, martes 15 de septiembre, apareció Candela, la adolescente de 15 años que había salido de su hogar cerca de las 17:30 horas de ayer y no había vuelto más, ni tampoco se tenía precisión de dónde podría estar.

La joven fue hallada en un domicilio del partido de Merlo, donde se había ido con el novio, que tendría 16 años y su domicilio sería en Agua de Oro. Así lo confirmó su madre a La Posta Noticias: “Estaba en Merlo, según lo que ella declaró, en la casa del primo de él (su novio), y de ahí se fueron a un departamento”.

“Ella está bien. Se fue por voluntad propia. No está lastimada, no fue golpeada, no fue amenazada. Se fue por voluntad propia porque ella quería irse con él”, afirmó la mujer respecto de las circunstancias en que fue encontrada Candela y la razón por la cual salió y no había vuelto a su casa.

Según trascendidos de la jornada de ayer, al momento de su desaparición, a la adolescente de Bicentenario la habrían visto discutir con su novio en la Plaza Central alrededor de las 18:30 horas. Los testimonios aseguraban que el joven se habría ido y ella lo habría seguido.