Por el servicio irregular de Edenor en Gral. Rodríguez, se elevó un informe a la Defensoría del Pueblo provincial

Lo confeccionó la concejala oficialista Emilse Portela, quien anteriormente había emitido una carta documento a la empresa y también había presentado un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), el cual fue aprobado por unanimidad en la última sesión y actualmente se encuentra a disposición del Departamento Ejecutivo.

El caso “Edenor en General Rodríguez” sigue siendo un asunto más que preocupante para los vecinos y vecinas del distrito tanto por su servicio irregular como sus facturaciones con precios irrisorios, teniendo en cuenta el contexto actual de emergencia sanitaria a causa de la pandemia por coronavirus.

En este sentido, desde hace dos meses, la edil Emilse Portela (Frente de Todos) comenzó a accionar contra la empresa prestadora del servicio de energía, en defensa de los usuarios locales afectados.

En primera instancia, a mediados de julio, debido a que todavía no se había fijado una fecha para sesionar en el Concejo Deliberante, Portela presentó una carta documento en Correo Argentino denunciando “reiterados cortes de luz y corte del suministro por tiempo prolongado” afectando a diversos barrios de la ciudad. Asimismo, acusó a Edenor por “conducta pasiva, impasible, apática y negligente” respecto de la ejecución de los trabajos de restablecimiento del suministro y la provisión de un óptimo servicio.

Tras la intimación, la edil formuló y presentó un proyecto de resolución en el HCD, que tuvo su aprobación por parte de todo el recinto en la última sesión. A través del mismo, se solicita al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) su inmediata intervención frente al servicio de Edenor y que se apliquen las sanciones previstas contra la empresa. “Aprobamos por unanimidad este proyecto dirigido al ENRE para que sancione a la empresa Edenor no sólo por los aumentos desmedidos sino también por la constante baja de tensión y también por los cortes reiterados, donde hubo barrios que por 48 horas y más no han tenido suministro de luz”, explicó Portela a La Posta Noticias.

Al no obtener respuesta alguna por parte de la empresa y organismos intervinientes, la concejala decidió acudir a la Defensoría del Pueblo bonaerense. “Después del proyecto lo que hice fue contactarme con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde uno de los representantes está trabajando directamente conmigo y estamos realizando informes de situaciones muy críticas y que no han tenido respuestas ante reclamos a Edenor”, contó la concejala por Frente de Todos.

Cabe recordar que en la coyuntura actual, todos los reclamos que se efectúan a Edenor son virtuales y “si bien muchos son respondidos, hay muchos que no, y a esta altura ya no dan ni siquiera un número de reclamo para hacer un seguimiento”, fundamentó.

En cuanto a la confección del informe, Portela detalló: “Hemos elevado informes de familias que son electrodependientes, informes de clubes, como por ejemplo el Vicente López y otros clubes de barrio, por el aumento de tarifas, siendo instituciones que algunas no están en funcionamiento y otras solamente funcionan para dar asistencia en el territorio, como ollas populares, y el consumo no se justifica a lo que ese club estaba habituado a consumir; también reclamos de pequeños emprendimientos, pequeñas PyMEs y personas particulares, que les ha venido $30.000 y no han tenido respuesta ante el reclamo de forma personal”. Y añadió que se siguen enviando hasta el día de la fecha, actualizando los casos.

“La luz no solamente es necesaria para calefaccionarse, sino que en los barrios sin luz no se tiene agua, no se tiene el teléfono para poder, en un contexto de pandemia, llamar a una emergencia, asistir a familiares y sobre todo, la situación en la que se encuentran los niños, niñas, adolescentes y estudiantes universitarios, donde hoy la luz es un medio súper importante para poder realizar las clases de todos los niveles educativos”, sostuvo Portela.

