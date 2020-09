Susto en una casa de Parque Irigoyen y quejas de los vecinos por frecuentes hechos delictivos

El episodio ocurrió en la noche del jueves 17 de septiembre, aunque es uno más de los que los vecinos aducen que suceden con asiduidad en el barrio. Planean insistir con algún reclamo formal a las autoridades.

A las 20 horas de ese jueves, una familia se llevó un enorme susto cuando un piedrazo rompió el vidrio de una de sus ventanas de una casa de la calle Ginochio. “Tiraron un cascote de unos 18 centímetros en la ventana de uno de los dormitorios que dan a la calle. El vidrio se rompió y si no era por las cortinas que frentaron los trozos de vidrio, alguno de ellos podría haber lastimado a mi hija que estaba allí. En las cámaras de seguridad, que no apuntaban directamente a la calle, vimos que fueron dos personas”, explicó el vecino que vive allí.

Y agregó: “Es un hecho más de los que se viven a diario en el barrio Parque Irigoyen. Los vecinos estamos cansados de ser robados a cualquier hora del día. Este hecho se suma a muchísimos más que suceden en el barrio y que algunos han sido denunciados y otros han sido tomados con resignación. En nuestro caso, hace unos meses atrás, intentaron palanquear la puerta de ingreso a la madrugada estando mi familia dentro”.

Aunque el vecino contó que una parte del barrio ya había confeccionado un petitorio pidiendo más seguridad en la zona, aseguró que planea insitir a las autoridades para avanzar con reclamos formales y conseguir más presencia policial, comenzando por exponerles los hechos que suceden de los cuales varios no se habrían denunciado. “Al menos yo no me voy a resignar a trabajar para reponer lo que se roban o rompen estos rateros por eso la voy a seguir. Obvio que la situación está complicada a nivel general y reducir a cero el delito es imposible pero por lo menos que hagan algo”, manifestó e indicó que los delitos más frecuentes son robos durante las madrugadas en las casas (recordó intentos y robos consumados de piletas de lona hogareñas), robos en plena calle y hasta el asalto a una camioneta que llevaba mercadería a la Escuela 4 a fines del año pasado. “Hay hechos delictivos para coleccionar”, cerró.