Ana Mottino dio detalles del homicidio en Figueroa Alcorta y habló de una “legítima defensa”

En declaraciones a Radio Municipal, la titular de la Secretaría de Seguridad municipal contó más información sobre el lamentable y trágico episodio de la tarde del último domingo. Según confirmó, se trató de un conflicto por la posición de la propiedad donde tuvo lugar y la víctima fatal habría recibido el disparo dentro de la casa del imputado.

La funcionaria comenzó diciendo que “yo llegué inmediatamente al lugar, después del episodio. Me llamaron los vecinos. Hice las primeras intervenciones vinculadas a lo jurídico. Se trata de un vecino muy querido en la zona, un profesor de historia, venía siendo avasallado por personas que venían de afuera. Se da mucho en las tomas de terrenos que viene gente de José C. PAz, Tres de Febrero, San Martín, Moreno. Vienen con documentación ilegítima y que no es fehaciente. Esta persona se defendió, vale la aclaración. Esta gente lo había lastimado. Había denuncias de esta persona que hoy está detenida por amenazas y lesiones. El hace más de diez años que vive en el lugar”.

Ana Mottino, secretaria de Seguridad municipal.

Además, agregó: “Esta gente acreditaba documentación que yo misma vi, un documento precario como es una cesión de derechos. No acredita siquiera una posesión y el papel tampoco mencionaba a ninguna de las personas que lo exhibía y que se habían acercado al lugar. Se manifiesta que venían con un arma. El se sintió avasallado por la persecución adentro de su hogar. Este chico nunca compró un arma pero había heredado una de su papá. Nunca la había usado, pero la tenía ahí. Al sentirse con miedo y que lo iban a matar, y cuando vio que le patearon la puerta, no vio bien, disparó al bulto y con la mala suerte de que el disparo fue letal”.

Mottino aportó su mirada de acuerdo a su criterio profesional y dijo: “Soy abogada penalista. De mi conocimiento jurídico lo puedo encuadrar en una legítima defensa y en una proporcionalidad de medios, porque el medio utilizado por la persona que lo intimidaba era un arma de fuego que no se encontró en el lugar del hecho. Sin embargo, la gente que estaba con el hombre que tenía el arma, en un momento se fueron en una camioneta y volvieron. Fácilmente se pudieron haber llevado el arma. Estos son conjeturas, igualmente”.

Sobre la situación actual del imputado y de la causa, explicó: “Tenemos a este vecino detenido. La defensoría oficial se postuló en el marco de la legítima defensa y la Fiscalía está evaluando objetivamente la prueba incorporada, tanto la declaración de los vecinos como la documentación aportada por las personas que estaban con la víctima. Y van a contar las pericias, la autopsia, la de la Policía Científica por la vaina que se encontró en la casa que marca la posición del tirador. Los agresores denunciaban que el docente se encontraba afuera de la casa cuando en realidad disparó dentro. También hay indicios de que la víctima fatal cae dentro de la propiedad pero movieron el cuerpo hacia afuera”.

Por último, dijo: “El muchacho detenido también debe lamentar lo ocurrido. Es una persona de bien que tenía una vida, que tiene una historia como docente. Y que hoy se ve desbordado, arrepentido y desalentado porque quién va a imaginarse en esta situación. El recibió un golpe en una reyerta anterior en el episodio previo a este último. Tiene tres o cuatro puntos. Eso prueba que había sido agredido anteriormente. El fue el que llamó al 911 avisándole a la Policía que había disparado un arma contra una persona. Esas cuestiones son importantes al considerar un hecho como este”.

Foto principal: ilustrativa.