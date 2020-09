El emotivo mensaje de Ramiro Luna tras firmar su contrato con Arsenal de Sarandí

El mediocampista surgido de las divisiones formativas de Leandro Nicéforo Alem dio el salto de la cuarta a la máxima categoría del fútbol argentino.

Durante la jornada del martes 22 de septiembre, Arsenal de Sarandí presentó de forma oficial al futbolista rodriguense Ramiro Luna (25 años), que hasta la última temporada militó en Ferrocarril Midland de la Primera C y a partir de ahora defenderá los colores de una de las 24 instituciones que integran la Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Luna, que ya entrena en el Viaducto desde la semana pasada, firmó este martes el contrato con su nuevo club, al cual llega en condición de cedido -proveniente de Midland- hasta diciembre de 2021.

El volante, proveniente de Midland, llegó a préstamo y firmó un contrato que se extiende hasta diciembre de 2021 con nuestra institución ?? pic.twitter.com/0HDAp8hg7f — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) September 22, 2020

En este sentido, el nacido en General Rodríguez el 21 de julio de 1995 difundió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales expresando su emoción y entusiasmo respecto al desafío que tendrá por delante en la élite del fútbol de AFA y recordando a todas las personas (familiares y allegados) que aportaron su grano de arena para que este sueño se haga realidad.

“Con 5 años, mis rodilleras, mis coderas, mi gorra y mis guantes (si era arquero). El Citröen amarillo de mis abuelos, años se privaron de fines de semana pero nada les hacia más feliz que verme jugar al fútbol”, comenzó su dedicatoria el propio Luna.

Y continuó: “Señor Paganini, palabra mayor, si habrá ido a buscarme a casa para que mis abuelos me dejen ir a jugar o compartir algo con los chicos del club. Me trató como un hijo y eso no se compara con nada. Mi familia y yo le tiene mucho aprecio y lo recuerda con todo el amor del mundo”.

“Claudio Cisneros, mi tío, le tocó curtirme en una etapa bastante dura de mi vida pero ahí siempre estuvo, al pie del cañón, retándome, enseñándome qué es lo bueno y qué es lo malo. Hasta el día de hoy me acompañas y te lo agradezco de corazón”, afirmó.

“Señor Restuccia, yo no me olvidó de usted, de su voz reconocible a la distancia a la hora de corregirme, de la confianza que me tuvo desde el primer día que pisé una cancha de 11 y no sabía dónde pararme… Los botines que me prestaba todos los fines de semana porque no tenía. Qué aguante. Mil gracias por todo”, dijo el volante rodriguense sobre un entrenador de las divisiones formativas.

Y llegó el turno de referirse a su madre, segmento de la carta donde se mostró muy emocionado: “Mi vieja, que me banca hasta el día de hoy mis malhumores, mis malos días, si habré llorado miles de veces en tus brazos que quería dejar de jugar y vos diciéndome que esto es mi sueño, que esto es mi vida. ¡Hoy lloro de alegría, ma!”.

“Seguramente me estoy olvidando de mucha gente, pero sé que estoy rodeado de gente maravillosa y soy agradecido a la vida el poder compartir esto con ustedes. Te darás cuenta de lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida”, culminó Luna.