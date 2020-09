Mientras se prepara para volver a las pistas, un piloto local trabaja en un auto cargado de sentimientos

Marcelo Camacho abrió su segundo taller y se prepara para correr en el TC Regional. Mientras pone a punto su “Chevy”, también trabaja en un auto con una historia emotiva.

El corredor local Marcelo Camacho, hijo de Cacho (organizador de torneos de padel), es el único de los hermanos que se dedicó a los “fierros”.

Meses atrás, nuestro medio anoticiaba sobre su estreno en el TC Regional en la categoría GTB, una de las más competitivas a nivel zonal. Sin embargo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio frustró los planes de Marcelo, que tenía preparado un Regional con colores únicos que prometía no pasar desapercibido en la pista del Autódromo Roberto Mouras.

En imagen, la fachada del primer taller.

A pesar de ello, Camacho no bajó los brazos y centró el empeño en su taller especializado en chapa, pintura y restauración de autos ubicado en Colectora Norte esquina Puerto Argentino, el cual lo tiene desde 2009. “Arrancamos en 2007 con uno chiquito, fuimos creciendo, pasamos robos y estafas, muchas cosas, pero de 2009 hasta 2012 me puse un taller solo (el de Colectora Norte esquina Puerto Argentino) y se creó un grupo de trabajo muy lindo”, contó Marcelo a La Posta Noticias.

Y hace poco más de tres meses, se le presentó la oportunidad de abrir un segundo taller en Puerto Bandar y Puerto Algarrobo, a una cuadra de Ruta 28. Así lo calificó el propio Camacho: “Armamos un taller modelo de 500 metros cuadrados con sala de espera, cabina presurizada, una sala de pintura. Es como un laboratorio”.

“Hoy estamos homologados como un taller B y estamos muy cerca de llegar al nivel A, que es lo máximo. Todo esto lo generamos con cursos de pintura, lustrado, de chapista. Tenemos todos los cursos y diplomas que dicen lo que somos como taller“, argumentó, y a su vez destacó que entre sus clientes habituales, se destacan compañías de seguro, autos particulares y de carrera, de hecho, ya lleva más de 40 coches de este tipo pintados; además, tiene realizadas múltiples restauraciones de autos de colección y antiguos.

El nuevo taller de Camacho.

En este sentido, aclaró que a partir de la apertura de este último, el que está en Colectora Norte está siendo utilizado exclusivamente con transportes pesados y motorhomes.

Detrás de la apertura del taller, -en palabras de él- a base de esfuerzo y a pulmón busca retornar a las pistas y representar a General Rodríguez lo más alto que se pueda.

Para ello, cuando tiene un tiempo libre durante la jornada laboral o en los momentos de ocio o mismo en altas horas de la madrugada, perdiéndose momentos con su familia, está trabajando en la puesta a punto de una Chevy. “Es una Chevy cuatro puertas que trajimos de Capitán Sarmiento y con el lindo grupo de taller que llamamos JM Racing le estamos dando todo el cariño en armarla para poder correr en TC Regional GTB y representar a General Rodríguez”, declaró.

Sobre cómo surgió la posibilidad de este vehículo, Marcelo refirió: “Hace muchos años venimos corriendo en muchas categorías a pulmón. Arrancamos en los kartings, seguimos de acompañantes, alquilamos un auto y otro; y después de tantos años de Fiat surgió la posibilidad de comprar una Chevy y me dije que cuando tenga tiempo la iba a armar”. “Estamos muy a full con ella (la Chevy). Se hizo toda nueva y hoy está en Mercedes. En 10 días llegaría el chasista porque le tuvieron que poner una cuna (molde de auto) porque estaba torcida”.

Una vez con la Chevy, Marcelo tiene la expectativa de ir a probarla a mitad de octubre porque -contó- “es muy posible que si el circuito está habilitado se haga un mini campeonato de cuatro fechas dobles, sumando ocho en total, que es lo mínimo que te pide la Comisión Deportiva Automovilística“. El piloto agradeció a los auspiciantes que lo apoyan: “El auto llevará los nombres de Spartan Sagardoy, Casañas Racing, Antunez Racing, Fredy Forero, Pinturería Tres Picos, Santería Castromás, Joyería Topacio, familia Sarlenga, Transportes Carbonel y JM Racing”.

Por último, Marcelo hizo referencia a una emotiva historia que liga directamente a él con un amigo suyo, Juan José Sagardoy, conocido por ser el dueño del centro de entrenamiento Spartan (Las Heras 160, casco urbano del distrito).

Como no podía ser de otra manera, la historia es en torno a un automóvil, “pero no un auto más, sino el auto de Luana (hija de Juan José)”, aclaró el piloto.

“Por esas cosas de la vida, naturales, Luana ya no está con nosotros y opté por restaurar ese auto porque tiene un valor muy importante para el grupo de amistad y Juan, y para el gimasio Spartan”, explicó Marcelo.

Y continuó: “Juan es una persona a la cual aprecio mucho, lo quiero mucho, tiene un corazón enorme y en el fondo compartimos cosas de la vida que son dolorosas, muy fuertes. En un momento de ira con la vida misma, él quería romperlo al auto. Como padre estaba enojado, y es entendible. Y un día surgió el tema del vehículo, donde yo le dije que en los ratos libres me iba a poner a restaurarlo y lo íbamos a dejar guardado como un trofeo de ella, que lamentablemente no lo llegó a disfrutar mucho, porque a la gente hay que recordarla siempre con alegría, no con tristeza”.

En este sentido, reflejó que no va a ser un trabajo cualquiera el que va a realizarse con el auto de Luana: “Para nosotros, hacer ese auto es laburar con cosas muy delicadas porque tiene un valor muy importante. Para mí es muy importante hacerlo por el afecto que le tengo a la familia y siempre le digo a Juan que este auto es un diamante a punto de pulirse”.

“Es una restauración que lleva tiempo, pero es nuestra meta terminarlo. Yo creo que va a estar terminado en un mes y medio o dos”, vaticinó sobre su terminación.

Y adelantó que una vez concluido, va a quedar de exposición, de colección. “Es el auto de Luana. Se puede caer el cielo, pero ese auto va a quedar guardado. Es algo muy confortable y que no tiene precio”, cerró.