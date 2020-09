Hermana del hombre asesinado desmiente la acusación por abuso y arremete contra la homicida

Lucía dialogó con La Posta y desmintió las versiones que indicaban que su hermano José María Palavecino, cuyo cadáver fue hallado este jueves 24 de septiembre en un campo de dicho barrio, había abusado sexualmente de un menor de edad. Están detenidos, al momento, una mujer llamada Nancy y su hermano, Claudio, como sospechosos principales del hecho pero Lucía manifestó: “Toda la familia está involucrada”.

José María llevaba semanas sin aparecer y su madre, una mujer de más de 60 años, realizó la denuncia en la Comisaría 2° el 22 de septiembre. Desde la familia reconocían que el solía ausentarse por días porque vivía en situación de calle y tenía problemas de adicciones, pero nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer.

José María Palavecino, el hombre asesinado; y la mujer acusada del homicidio cuando fue aprehendida.

En la tarde del jueves 24 su cadáver fue hallado en un desampado de la calle Tucumán entre Chubut y Neuquén, en el barrio Raffo. Estaba enterrado en un pozo con tierra removida y que desprendía olor putrefacto. La Policía Científica halló el cuerpo en estado de descomposición. Estaba a unos ochenta metros de la vivienda de una mujer, Nancy (45), que fue detenida como principal sospechosa de la investigación que fue caratulada como “Homicidio”.

Si bien la primera información que se conoció, incluso oficialmente, fue que la mujer lo habría asesinado acusándolo de abusar sexualmente del hijo de ella, de 17 años, la hermana del difunto, Lucía, se comunicó con La Posta para hacer su descargo y algunas aclaraciones en medio del dolor por la pérdida de su hermano.

En primer lugar afirmó que sabían que se juntaba con un amigo de nombre Claudio y que la noche del 3 de septiembre había ido a la casa de ese hombre (que vivía con su madre) donde solía quedarse a dormir. “Fuimos hasta allá a preguntar si lo habían visto. También a la casa de la hermana de Claudio, Nancy, que nos dijo que mi hermano se había ido a Ramos Mejía donde el usualmente pedía monedas. Ella tiene un kiosco y contó que le había dado una mercadería para llevarle a Claudio y que luego se fue esa noche”, dijo a La Posta, Lucía, hermana del difunto. Y agregó: “Nos desplazamos hasta Ramos, pero no estaba allí”.

Tras eso, la madre de Jose María realizó la denuncia por averiguación de paradero el 22 de septiembre y, al día siguiente, Lucía se acercó a declarar a la Comisaría 2°. “Mientras hablaba, me llegaron audios de un primo de Nancy diciendome que ella lo había asesinado a cuchilladas. La Policía se movió rápido y fue a buscarla a ella, al hijo y a su hermano para llevarlos a la comisaría”, dijo.

Lucía confesó que, afuera de la seccional, aprovechó para preguntarle a Claudio que había pasado con José María. “El me contó que Nancy le había dicho que si lo veía de nuevo en la casa donde vivían él y su madre, lo iba a matar y tirar en una zanja“, reveló. Y agregó: “La madre de Nancy me contó que le preguntó a ella si sabía donde estaba mi hermano y que la respuesta fue ‘no lo van a encontrar, muerto el perro se acabó la rabia'”.

En la tarde del jueves 24, hallaron el cuerpo y Lucía remarcó su necesidad de hablar ya que “se dijo que Nancy lo había denunciado a mi hermano por abusar de su hijo de 17 años pero la realidad es que en realidad ella denunció a su propio hermano, Claudio, tío del chico, el 1 de septiembre”.

Respecto de la relación que tenía José María con Nancy, apuntó duramente: “Ella le vendía ‘faso’ a él. En el barrio todos le tienen miedo. No sabemos que pasó esa noche del 3 de septiembre ni por qué razón fue mi hermano a buscar una mercadería que ella le iba a entregar a Claudio. Quizás lo hicieron ir engañado, tentándolo. Toda la familia está involucrada en su asesinato”. Aunque se esperaba el resultado de la autopsia, la primera información que circuló es que la pericias indicarían que la muerte de José María se habría producido ese 3 de septiembre.

Por último, Lucía expresó: “Quiero limpiar la imagen de mi hermano. El era un hombre que cayó en las adicciones tras la muerte de su hermano hace veinte años y unos años después la de un bebé que había tenido con su ex mujer. Tiene cuatro hijos que aún esperan por él. A mi mamá no le conté sobre la forma en que encontramos su cuerpo para que no sufra más porque está destrozada. Intentamos mil veces ayudarlo con sus adicciones pero no pudimos, pero era alguien que andaba en la calle y que hablaba bien con la Policía, con Gendarmería, con todo el mundo. No tenía problema con nadie”.