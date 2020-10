Edenor realizará una refacturación a una usuaria del distrito tras un error en la lectura de su medidor

Se trata del caso de la vecina que sufrió un incremento excesivo de facturación, pese a que durante un mes ni siquiera estuvo viviendo en su domicilio. La cuestión ahora es que hay muchos casos más por presentar.

En las últimas horas, se supo que Edenor enmendará el error de facturación que tuvo con Gisela, vecina de Av. Bernardo de Irigoyen al 100, quien había denunciado la recepción de boletas con precios insólitos que no concordaban con el consumo del suministro, ya que, según contó la mujer, “en el período de julio, como estábamos en remodelación, estuvimos viviendo en la casa de mi mamá”.

En total, la vecina recibió tres facturas: la primera, con un importe de $1800 a pesar de que figuraba 0 kilowatts (kWh) de consumo; la segunda, con un valor de $38.000 y un consumo de más de 15.000 kWh, la cual no abonó; y la tercera, de $76.000 (incluyendo el saldo anterior).

En este sentido, la empresa prestadora del servicio energético revisó el consumo de kWh por pedido del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y verificó el ingreso por error de un número de más al momento de realizar la lectura del medidor. En la factura figuraba un consumo de 15.328 kWh, cuando la lectura real fue de 1.538.

De esta manera, se determinó que se refacturará el bimestre sobre el valor de 1.538 kWh, luego de constatar con imágenes del medidor proveídas por la usuaria tanto al ENRE como a Edenor. Queda claro que este es solo uno de cientos de casos de increíbles cifras de diferencia, pero al menos es un caso testigo para que los usuarios insistan sus reclamos para establecer si los consumos se efectuaron o no y los montos de las facturas sean justos. No vendría mal tampoco que se legisle que cuando los errores son así de masivos, exista una penalidad para las empresas que los generen, ya que la angustia que se obtiene lleva a un padecimiento y hasta a consecuencias de salud que, justamente en medio de una pandemia, a la gente no se la devuelve nadie.

