¿Cómo ayudar a un adicto?: consejos para las familias

Desde la Comunidad Camino de Guerrero, sita en General Rodríguez, contestaron a algunas consultas respecto de la situación actual para adictos de distinta naturaleza y también sobre cuáles son los primeros pasos para aquellas personas que tienen un familiar en esa situación, como para tener parámetros para poder proceder.

A menudo nos encontramos con información que revela la terrible situación social en la actualidad respecto de la cantidad de gente con problemas de adicciones y los daños que se generan a sí mismos y sus vínculos, por lo cual, en cada familia se procede distinto y es necesario empezar a preguntarse: ¿Qué hacer cuando tenemos un familiar con problemas de adicción/es?

Por eso hablamos con Gisela, de Camino de Guerrero, la comunidad terapéutica privada ubicada en nuestro distrito, en la cual existen tratamientos ambulatorios e internaciones por esta situación.

Gisela: “En el tratamiento de las adicciones es importante el apoyo y acompañamiento familiar. Desde la Comunidad nos enfocamos en la complejidad del consumo, ya que trae aparejadas situaciones de riesgo tanto para la familia como para el sujeto. Sabemos que la adiccion es una enfermedad emocional la cual trae cambios subjetivos, provocando inestabilidad en el entorno. Cuando el consumo problemático comienza, hay un camino de destruccion personal y familiar.

Estamos viviendo un momento complicado desde todos los puntos de vista, por eso es importante que aquellas familias que estarán afectados por el consumo de un familiar, tengan la capacidad de poder modificar la situación y pedir ayuda. Muchas veces cuesta hacer entender a esa persona afectada la situación que atraviesa, por eso es importante buscar la ayuda profesional.

La situación de adiccion, lleva a los familiares a hacerse co-dependientes, de manera inconsciente ya que al no saber de la enfermedad, no cuentan con herramientas para tratarla. Desde la Comunidad, convocamos a todas las familias que estén atravesando situaciones de este tipo a acercarse, a pedir ayuda.

Sabemos de lo que hablamos, porque estuvimos en su lugar.

Sabemos trabajar con el adicto, modifícamos sus actitudes y conductas. En el tratamiento, trabajamos los vínculos y sus afectos más cercanos, ya que en la mayoría de los casos, el síntoma del sujeto es parte de una dia funcionalidad familiar. En estas situaciones, el miedo se apodera de las familias. Las familias no duermen, no comen, no pueden estar tranquilas.

Es por ello que nos enfocamos en 5 puntos que pasamos a detallar en un cuadro sinóptico que incluso fue usado por medios nacionales para revelar la problemática.

Asumir el problema es el primer gran paso. Sin ello, no hay posibilidad de iniciar. Debe comenzar por una conversación sin peleas, si la persona se niega, puede la familia comenzar a entrevistarse con profesionales para generar la evaluación. La culpa es lo que en general detona muchas discusiones y no lleva a un buen puerto. Conversarlo como un problema en conjunto ayuda a salir de esa situación de enfrentamiento y a trabajar colectivamente por la recuperación. La ayuda profesional canaliza las situaciones y acelera el proceso. Si es consensuado, el adicto puede embarcarse con convicción y sentirse acompañado. ES IMPORTANTE NO IR A ENFRENTARLO BAJO LOS EFECTOS O UNA SITUACIÓN DE DEBILIDAD. El problema de la adicción no debe quedar solamente en el adicto. Es necesidad de todos los vínculos familiares y por ende, su participación y colaboración en el ciclo es fundamental. Las terapias grupales colaboran con la recuperación, la identificación y socialización del problema aporta a una visión externa de los problemas internos y brinda fortaleza para los momentos delicados.

En la comunidad Camino de Guerrero, ubicada en Benavente 481 (Gral. Rodriguez), trabajamos desde hace un año ubicados en una quinta donde realizamos terapias en comunidad, con tratamientos ambulatorios e internaciones.